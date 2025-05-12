Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD Kongre binasında gizli geçit bulundu! Sır perdesi aralanıyor

ABD Kongre binasında gizli geçit bulundu! Sır perdesi aralanıyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Kongre Binası'ndaki Lincoln Odası'nın döşeme tahtalarının altında, 1700'lü yıllara dayanan gizli bir geçit bulundu.

ABD Kongre Binası'nda tarihi bir sır gün yüzüne çıktı. Kuzey Karolina Temsilcisi Tim Moore, Lincoln Odası'nın döşeme tahtalarının altında 1700'lere kadar uzanan gizli bir geçit keşfetti. 

1700'LERDEN KALAN SIR!

Temsilci Tim Moore, X hesabından paylaştığı videoda, "İnşaat 1700'lerde başladı ve Kongre Binası'nda her türden küçük gizli geçit var" ifadelerini kullandı. Moore, tünelin örtüsünü kaldırarak girişini gösterdi. "Bu eski merdivenler, eskiden buradaydı ancak kapatıldı. İnanmayacaksınız ama ben bu çukurdan gerçekten indim ve daha da önemlisi geri çıktım" dedi.

Lincoln Odası, Kongre Binası'nda turlara katılanların en çok ilgisini çeken noktalardan biri. Kongre üyesi, tarihi alanın ABD tarihinde büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

ABD Kongre binasında gizli geçit bulundu - 1. Resim

1812 SAVAŞI'NIN İZLERİ

Moore, gizli geçidin, 1812 Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin Washington'a saldırdığı dönemde kullanılmış olabileceğine dair rivayetler olduğunu ifade etti. 1814'te Washington'un yakılması sırasında İngiliz askerlerinin bu geçidi kullandığına inanılıyor.

Kongre Binası, 1793 yılında inşa edilmeye başlanmış ve temel taşı bizzat Başkan George Washington tarafından yerleştirilmişti. Tamamlanması ise 1826'yı buldu.

NOTLAR VAR!

Gizli geçidin duvarlarında, geçmişte buradan geçen milletvekillerinin ve bazı önemli isimlerin imzalarının bulunduğu görüldü.

Kaynak: Dış Haberler

Motosiklette beklenen kampanya Doğan Trend ve ALJ Finans’tan geldi10 yıldır garajda bekleyen araca ceza geldi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya-Almanya arasında tehlikeli gerilim: Boyun eğmeyeceğiz! - DünyaRusya-Almanya arasında tehlikeli gerilim!Yanı başına bombalar yağdı, korkudan hastalığa yakalandı! Gazzeli Lana yürek dağladı: Savaştan önce çok güzeldim - DünyaYanı başına bombalar yağdı! Yaşadığı kabusu böyle anlattıDoğu Akdeniz'de tehlikeli oyun: TB2'ye karşı Rumlara Fransa'dan uçaksavar füzesi desteği! - DünyaTB2'ye karşı Rumlara Fransa'dan uçaksavar füzesi desteği!10 yıl önce sırt ağrısı şikayetiyle gitmişti! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı - DünyaAcı gerçek 10 yıl sonra böyle ortaya çıktıDünya liderlerinden Erdoğan'a övgü! "Güçlü liderliği sayesinde terörü bitirdi" - DünyaDünya liderlerinden Erdoğan'a övgü!Türkmen Dağı'nda sabotaj süphesi! Esad rejimi kalıntılarının Suriye ve Türkiye'yi tehdit eden planı ifşa oldu - Dünya"Suriye ve Türkiye'de yangın çıkaracaklar"
Sonraki Haber Yükleniyor...