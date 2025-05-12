ABD Kongre binasında gizli geçit bulundu! Sır perdesi aralanıyor

ABD Kongre Binası'ndaki Lincoln Odası'nın döşeme tahtalarının altında, 1700'lü yıllara dayanan gizli bir geçit bulundu.

ABD Kongre Binası'nda tarihi bir sır gün yüzüne çıktı. Kuzey Karolina Temsilcisi Tim Moore, Lincoln Odası'nın döşeme tahtalarının altında 1700'lere kadar uzanan gizli bir geçit keşfetti.

1700'LERDEN KALAN SIR!

Temsilci Tim Moore, X hesabından paylaştığı videoda, "İnşaat 1700'lerde başladı ve Kongre Binası'nda her türden küçük gizli geçit var" ifadelerini kullandı. Moore, tünelin örtüsünü kaldırarak girişini gösterdi. "Bu eski merdivenler, eskiden buradaydı ancak kapatıldı. İnanmayacaksınız ama ben bu çukurdan gerçekten indim ve daha da önemlisi geri çıktım" dedi.

Lincoln Odası, Kongre Binası'nda turlara katılanların en çok ilgisini çeken noktalardan biri. Kongre üyesi, tarihi alanın ABD tarihinde büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

1812 SAVAŞI'NIN İZLERİ

Moore, gizli geçidin, 1812 Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin Washington'a saldırdığı dönemde kullanılmış olabileceğine dair rivayetler olduğunu ifade etti. 1814'te Washington'un yakılması sırasında İngiliz askerlerinin bu geçidi kullandığına inanılıyor.

Kongre Binası, 1793 yılında inşa edilmeye başlanmış ve temel taşı bizzat Başkan George Washington tarafından yerleştirilmişti. Tamamlanması ise 1826'yı buldu.

NOTLAR VAR!

Gizli geçidin duvarlarında, geçmişte buradan geçen milletvekillerinin ve bazı önemli isimlerin imzalarının bulunduğu görüldü.