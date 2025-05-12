ABD'de 85 dairenin bulunduğu bina yandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki 4 katlı bir binanın otoparkında başlayan yangın faciaya dönüştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, 85 daireli binada 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, eyaletin Milwaukee bölgesindeki 4 katlı bir binanın ortak kullanım alanında çıkan yangın diğer katlara da yayıldı.

85 DAİRE BULUNUYORDU

Milwaukee Bölgesi İtfaiye Şefi Aaron Lipski, toplam 85 dairenin bulunduğu binada çıkan yangına 30 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini aktardı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ İSE AĞIR YARALI

Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 30 kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını kaydeden Lipski, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

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200 KİŞİ EVSİZ KALDI

Lipski, yangın nedeniyle yaklaşık 200 kişinin evsiz kaldığına işaret ederek, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade etti.