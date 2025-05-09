Ankara'da korkutan yangın! Televizyon tamirhanesi cayır cayır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2025 22:16 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 22:20 - Güncelleme:

Ankara’da bir televizyon tamiri dükkanında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar korku ve panikle ekiplere ihbarda bulundu. Dükkanda o anda kimsenin olmaması faciayı önlerken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde televizyon tamiri yapılan dükkanda yangın çıktı. İlgili Haber Küçükçekmece'de yangın paniği! Alevler tüm binayı sardı, insanlar tahliye edildi Edinilen bilgilere göre, Sincan Andiçen Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde televizyon tamiri yapan bir dükkanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni öğrenilemedi. Yangın anında dükkanda kimse olmadığı için, olay maddi hasar ile atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak