Suriye'de korkutan orman yangını! Alevler hızla büyüyor, havadan söndürme imkanı yok...

Suriye'nin kuzeyinde korkutan bir orman yangını baş gösterdi. Alevler engebeli araziler nedeniyle hızla yayılıyor. Keyyal, yangının kontrol altına alınamadığını, ekiplerin 24 saati aşkın süredir sahada aralıksız çalıştığını belirtti.

Suriye'de Lazkiye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Bölge Müdürü Abdülkafi Keyyal, Bayırbucak merkez nahiyesi Rebia'ya bağlı Şeren köyü yolu civarında orman yangını çıktığını ve zorlu coğrafya, engebeli araziler nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını söyledi.

EKİPLER 24 SAATTİR ÇALIŞIYOR

Yangına, 6 söndürme aracı, 5 su ikmal aracı, 2 pikap tipi araç ve 1 iş makinesiyle müdahale edildiğini belirten Keyyal, çalışmalarda 50 itfaiye personelinin görev aldığını dile getirdi.

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Keyyal, yangının kontrol altına alınamadığını, ekiplerin 24 saati aşkın süredir sahada aralıksız çalıştığını belirtti.

HAVADAN SÖNDÜRME İMKANI YOK

Geniş ormanlık alanların alevlerin kontrolsüz yayılmasına neden olduğunu ifade eden Keyyal, "Bölgede hazır yangın hatları bulunmuyor. Ayrıca dağlık yapı, sarp yollar ve dik yamaçlar ekiplerimizin ulaşımını oldukça zorlaştırıyor. Maalesef paletli araçlar ya da helikopter gibi havadan müdahale imkanlarımız bulunmuyor." dedi.

Keyyal, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini kaydetti.