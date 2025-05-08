Suriye'de memur maaşlarının bir kısmını Katar ödeyecek

Suriye, ülkedeki sağlık, eğitim ve sosyal işler sektörlerinde çalışanların maaşları ile asker olmayan emeklilerin maaşlarının bir kısmının Katar tarafından ödeneceğini duyurdu.

Katar'ın, Suriye'de sağlık, eğitim ve sosyal işler sektörlerinde çalışanların maaşları ile asker olmayan emeklilerin maaşlarının bir kısmını karşılayacağı bildirildi.

KATAR, SURİYE'DE MEMUR MAAŞLARININ BİR KISMINI ÖDEYECEK

Suriye resmi ajansı SANA'nın Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye'ye dayandırdığı habere göre, Katar hükümeti, üç ay boyunca aylık 29 milyon dolar tutarındaki mevcut ücret ve maaş giderlerinin bir kısmını ödeyecek.

Berniye, Katar'ın sağladığı hibe desteğinin, sağlık, eğitim ve sosyal işler sektörlerinde çalışanların maaşları ile asker olmayan emeklilerin maaşlarını kapsayacağı bilgisini verdi.

İlgili Haber Suriye sınırını ihlal ettiler! Bir ilk olduğu öne sürüldü

ABD YAPTIRIMLARINDAN MUAF OLACAK

Hibelerin ABD yaptırımlarından muaf tutulduğunu belirten Berniye, hibelerin kolaylaştırılması için hızlı şekilde cevap veren ABD Hazine Bakanlığına teşekkür etti.

Berniye, hibe desteğinin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yönetileceğini ve mevcut ücret ve maaş bütçesinin yaklaşık beşte birini karşılayacağını kaydetti.