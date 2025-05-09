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Küçükçekmece'de yangın paniği! Alevler tüm binayı sardı, insanlar tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Küçükçekmece&#039;de yangın paniği! Alevler tüm binayı sardı, insanlar tahliye edildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de bin binanın giriş katında bulunan beyaz eşya deposunda çıkan yangın hızla yayıldı. Alevler tüm apartmanı sardı, insanlar tahliye edildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler yangını söndürürken maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında beyaz eşya deposu olarak kullanılan dükkanda yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler binanın tamamına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece'de yangın paniği! Alevler tüm binayı sardı, insanlar tahliye edildi - 1. Resim

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. 3 katlı bina ve giriş katında bulunan dükkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelirken onlarca beyaz eşya da alevlere teslim oldu.

Küçükçekmece'de yangın paniği! Alevler tüm binayı sardı, insanlar tahliye edildi - 2. Resim

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu alevler tamamen söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de yangın paniği! Alevler tüm binayı sardı, insanlar tahliye edildi - 3. Resim

"BÜTÜN MAHALLE AŞAĞI İNDİ"

Yangının 15 dakika boyunca alevli şekilde yandığını söyleyen mahalle sakini Salih Kartal, "Normalde Cemil Abi'nin dükkanı sokağın başındaydı. Sanırım burayı depo olarak kullanıyor. Kendisinin söylemine göre cadde başındaki dükkana gidip gelene kadar burası alev almış. Başka biri içeriye bir şey atmış olabilir, diyor.

Küçükçekmece'de yangın paniği! Alevler tüm binayı sardı, insanlar tahliye edildi - 4. Resim

Ölen ya da yaralanan yok fakat yaklaşık bir 15 dakika kadar alevli surette yandı. Bütün mahalle aşağı indik. Binada çok zarar gördü." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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