Konut kredisi faizinde dikkat çeken yükseliş! 1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu?

Merkez Bankasının son dönemde attığı sıkı para politikası adımlarının ardından konut kredisi oranlarında da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Geçen hafta %2,59 olan en düşük konut kredisi oranı, bu hafta %2,79’a yükseldi. 1 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu nasıl oluştu? En uygun konut kredisi oranı hangi bankalarda? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre 2 Mayıs ile sona eren haftada;

- Konut kredilerinin hacmi 562,61 milyar TL oldu.

- Önceki hafta söz konusu rakam 559,26 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

- Böylece 1 haftada konut kredisi hacmi yaklaşık 3,35 milyar TL arttı.

KREDİ FAİZLERİ YÜKSELDİ

Öte yandan bankalar tarafından sunulan seçeneklere bakıldığında;

-Geçen hafta en düşük konut kredisi oranı %2,59 seviyesinde bulunuyordu.

-Bu hafta söz konusu oran %2,79 seviyesine yükseldi.

-En düşük konut kredisi oranı ise Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunuluyor.

Söz konusu oranlara göre örnek hesaplama tabloları şöyle oluştu:

500 BİN TL KREDİ / 120 AY VADE

-Kredi Tutarı: 500 bin TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,79

-Aylık taksit: 14 bin 483 TL

-Toplam geri ödeme: 1 milyon 737 bin 960 TL

1 MİLYON TL KREDİ / 120 AY VADE

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,79

-Aylık taksit: 28 bin 966 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 475 bin 920 TL

1,5 MİLYON TL KREDİ / 120 AY VADE

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,79

-Aylık taksit: 43 bin 449 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 213 bin 880 TL

SATIŞLAR, AYLIK BAZDA GERİLEMİŞTİ

Bu arada açıklanan son verilere göre konut satışları mart ayında, 110 bin 795 adet oldu ve aylık bazda %1,8 düşüş gösterdi. Yıllık bazda ise %5,1 artış kaydedildi. Mart ayındaki bu artış, Haziran 2024’ten bu yana en zayıf büyümeye de işaret etti.

Martta, ipotekli (kredili) konut satışları da 18 bin 225 adet ile aylık bazda %8,6 ve yıllık bazda %41,5 arttı. Mart ayında ipotekli satışların toplam içindeki payı %15’ten %16,4’e çıktı.

KREDİLİ SATIŞLARDA BEKLENTİ…

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Bir süredir reel olarak gerilemekte olan konut fiyatlarında, gelecek dönemde artış beklentisi ile ipotekli satışlarda da yükselişi takip etmekteyiz. Ancak TCMB’den gelen 350 baz puanlık faiz artırımı sonrasında, ipotekli satışlardaki artışın durulabileceğini değerlendiriyoruz” denildi.