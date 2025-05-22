Merkez'in rezervleri yeniden atağa geçti! Swap hariç net 20,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri 7 haftalık düşüşün ardından yükselişini sürdürüyor. Swap hariç net rezervi 20,6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki 7 haftalık düşüş serisinin sona ermesinin ardından yükseliş devam ediyor. Bankanın swap hariç net rezervleri 22 Mayıs'ta 20,6 milyar dolara yükseldi.

REZEVLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 16 Mayıs'ta 18,1 milyar dolar olan swap hariç net rezervler 22 Mayıs itibarıyla 20,6 milyar dolara çıktı.

TCMB verilerine göre 16 Mayıs haftasında brüt rezervler 145,7 milyar dolardı. Bir önceki hafta ise 144,3 milyar dolardı.

Aynı haftada net rezervler de 37,6 milyar dolardan 40 milyar dolar gerçekleşmişti.