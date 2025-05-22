TCMB Başkanı Enflasyon Raporu'nu açıklıyor! Yıl sonu tahminlerinde değişiklik olacak mı?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025'in ikinci enflasyon raporu için kameralar karşısına geçti. Karahan'ın açıklayacağı 2025, 2026 ve 2027 enflasyon tahminlerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) TCMB yerleşkesinde yılın 2. Enflasyon Raporu sunumu yapıyor.

Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtmişti. 2026 ve 2027'ye ilişkin tahminlerini de açıklayan Karahan, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarının 2025 yılı için yüzde 19 ve yüzde 29'a, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve yüzde 18'e karşılık geldiği bildirilmişti. Merkez Bankası'nın 2. raporda enflasyon tahminlerinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı merak konusu...

Karahan'ın açıklamalarından satır başları;

Sıkı para politikamızın meyvelerini alıyoruz. Geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana enflasyon düşüyor. Mart ve nisan ayında piyasada yaşanan hareketlilik sonrası TCMB olarak gerekli adımları attık. Önümüzdeki dönemde de enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız.

"KÜRESEL BÜYÜMEDEKİ ZAYIFLAMA EMTİA FİYATLARINI YÜKSELTTİ"

Küresel çapta önemli gelişmelere sahne oluyoruz. 2 Nisan'da ABD tarafından gümrük vergilerinin açıklandığını gördük. Daha sonra ikili görüşmeler sonrası ertelenen vergiler küresel belirsizlik normale dönmeye başladı. Bu süreçte ABD borsaları ve dolar endeksinde 2 yönlü akışlar oldu. Finansal varlık fiyatlarında dalgalanmalar oldu. ABD dahil büyüme beklentileri geriledi. Bu durum ülkemizi de olumsuz etkiliyor. Küresel büyümedeki zayıflama ile emtia fiyatlarında yükseliş oldu. Enerji dışı emtia fiyatları önce düştü, sonra yükseldi.