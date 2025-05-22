TMSF, Türkiye'nin ünlü şirketini satıyor! 22 milyar TL'den ihaleye çıkacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, mülkiyeti Hazine'de bulunan HES Kablo'yu satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ihale ile satılacak şirket için 22 milyar TL muhammen bedel isteniyor. İşte ihale detayları...

Resmi Gazete'de dikkat çeken bir ilan yer aldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), HES Hacılar Elektrik AŞ'yi (HES Kablo) satışa çıkardığı belirtilen ilanda, ihale detayları da yer aldı.

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İHALE 1 TEMMUZ'DA

22 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarılan HES Kablo için ihalenin 1 Temmuz'da yapılması bekleniyor. İhaleye katılım teminatı ise 1 milyar 100 milyon TL.

İhale, Hazine mülkiyetinde bulunan 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payları ile Boyçelik Metal AŞ ve Hazine mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal değerli 21.9 milyon adet Erciyes Çelik Halat AŞ paylarının birlikte satışını içeriyor.

TMSF, BELLONA'YI SATMIŞTI

TMSF, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ünlü mobilya markası Bellona'yı 8 milyar 100 milyon TL'ye satmıştı. Şirket, Bellona bayileri tarafından ortaklaşa kurulan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınmıştı.