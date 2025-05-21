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Altın düşüyor diye üzülmeyin! Uzmanlardan yüksek getiri için kritik uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Altın düşüyor diye üzülmeyin! Uzmanlardan yüksek getiri için kritik uyarı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan ve yatırımcıyı endişelendiren düşüşlerle ilgili uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Altından kazançlı çıkmak için hayati önerilerde bulunan uzmanlar, "Fiyat düştü diye paniklemeyin. Bu dönem stratejik yatırım fırsatı olabilir" dedi.

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüş, yatırımcıları tedirgin etti. Gram altın 4 bin TL seviyelerine gerilerken, uzmanlar bu süreci ‘panik değil, strateji zamanı' olarak nitelendiriyor.

2024'ün son çeyreğinde rekor seviyeleri test eden altın, 2025'in ilk yarısında ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları, küresel dolar talebi ve jeopolitik tansiyonun düşmesi gibi etkenlerle geri çekildi. Ekonomistler bu düşüşün uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

Altın düşüyor diye üzülmeyin! Uzmanlardan yüksek getiri için kritik uyarı - 1. Resim

"DÜZENLİ YATIRIM YAPANLAR İÇİN AVANTAJ"

Altın yatırımında panik yerine bilinçli adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, geçmiş verilerin altının uzun vadede değer kazanmaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Altının uzun vadede hala güçlü bir yatırım aracı olduğunu ifade eden Kitiş, "Altın fiyatlarının düşmesi, yatırımcıyı paniğe değil stratejiye yönlendirmeli. Yatırımda asıl başarı, düşük fiyatlardan alım yapmak değil, doğru zamanda pozisyonu değerlendirmektir. Bilinçli yatırımcı bu dönemleri fırsata çevirir. Yatırımcıların en sık yaptığı hata, fiyatlar geri geldiğinde altınlarını hızla elden çıkarmak oluyor. Oysa dalgalı dönemler, düzenli alım yapan yatırımcılar için maliyet avantajı oluşturuyor. Piyasada ‘cost averaging' olarak bilinen yöntemle fiyatlar düşerken düzenli alım yapılırsa ortalama maliyet düşer ve yükseliş döneminde daha yüksek getiri sağlanır" diye konuştu.

Altın düşüyor diye üzülmeyin! Uzmanlardan yüksek getiri için kritik uyarı - 2. Resim

"DUYGUSAL DEĞİL STRATEJİK KARARLAR ALIN" 

Altın yatırımında duygusal kararlar yerine ekonomik verilerin takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhur Kitiş, "Altın yatırımında başarılı olmanın yolu, psikolojiyle değil, verilerle hareket etmekten geçer. ABD tahvil faizleri, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici etkisi vardır. Ayrıca yatırımcılar, kaynağı belirsiz altın alımlarından kaçınmalı ve güvenilir e-ticaret platformları ile kuyumculuk belgesi olan firmaları tercih etmeliler. Pek çok yatırımcı için altın yalnızca kazanç aracı değil, aynı zamanda finansal riskleri dengeleyecek bir ‘güvenlik yastığı' işlevi de görüyor. Portföylerin en az yüzde 10-20'sinin altın veya benzeri güvenli varlıklardan oluşması gerekiyor. Altın fiyatlarının düşüşe geçtiği dönemlerde bilinçli hareket eden yatırımcılar, duygusal değil stratejik kararlar alarak uzun vadede kazanç sağlayabiliyor. Bu sebeple piyasayı izlerken sadece fiyata değil, ekonominin genel yönüne ve yatırım davranışlarına da dikkat edilmeli" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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