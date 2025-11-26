Bugün maç var mı, kimin maçı var? 26 Kasım Çarşamba maç takvimi
26 Kasım Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup etabının en kritik haftalarından biri sahne alacak. Birbirinden güçlü takımların sahaya çıkacağı akşamda futbolseverler merakla bugün maç var mı, kimin maçı var sorularına cevap arıyor.
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Bayern Münih ile dev bir randevuya çıkarken, gecenin bir diğer ağır kapışması ise Atletico Madrid ve Inter arasında gerçekleşecek. Hem zirve yarışını hem de son 16 şansını doğrudan etkileyecek olan mücadeleler için bekleyiş başladı!
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi – Grup Aşaması
20.45: Kopenhag – K. Almaty
20.45: Pafos – Monaco
23.00: Arsenal – Bayern Münih
23.00: Atlético Madrid – Inter
23.00: Eintracht Frankfurt – Atalanta
23.00: Liverpool – PSV
23.00: Olympiakos – Real Madrid
23.00: PSG – Tottenham
23.00: Sporting CP – Club Brugge
AFC Şampiyonlar Ligi – Doğu Grubu
13.00: Ulsan Hora – Buriram United
15.15: Shanghai Shenhua – Vissel Kobe
UEFA Gençlik Ligi – Grup Aşaması
15.00: Pafos U19 – Monaco U19
15.45: Kopenhag U19 – Kairat U19
16.00: Arsenal U19 – Bayern Münih U19
16.00: Sporting CP U19 – Club Brugge U19
16.30: PSG U19 – Tottenham U19
17.00: Liverpool U19 – PSV U19
18.00: Atlético Madrid U19 – Inter U19
18.00: Eintracht Frankfurt U19 – Atalanta U19
18.00: Olympiakos U19 – Real Madrid U19