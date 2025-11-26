26 Kasım Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup etabının en kritik haftalarından biri sahne alacak. Birbirinden güçlü takımların sahaya çıkacağı akşamda futbolseverler merakla bugün maç var mı, kimin maçı var sorularına cevap arıyor.

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Bayern Münih ile dev bir randevuya çıkarken, gecenin bir diğer ağır kapışması ise Atletico Madrid ve Inter arasında gerçekleşecek. Hem zirve yarışını hem de son 16 şansını doğrudan etkileyecek olan mücadeleler için bekleyiş başladı!

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 26 Kasım Çarşamba maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi – Grup Aşaması

20.45: Kopenhag – K. Almaty

20.45: Pafos – Monaco

23.00: Arsenal – Bayern Münih

23.00: Atlético Madrid – Inter

23.00: Eintracht Frankfurt – Atalanta

23.00: Liverpool – PSV

23.00: Olympiakos – Real Madrid

23.00: PSG – Tottenham

23.00: Sporting CP – Club Brugge

AFC Şampiyonlar Ligi – Doğu Grubu

13.00: Ulsan Hora – Buriram United

15.15: Shanghai Shenhua – Vissel Kobe

UEFA Gençlik Ligi – Grup Aşaması

15.00: Pafos U19 – Monaco U19

15.45: Kopenhag U19 – Kairat U19

16.00: Arsenal U19 – Bayern Münih U19

16.00: Sporting CP U19 – Club Brugge U19

16.30: PSG U19 – Tottenham U19

17.00: Liverpool U19 – PSV U19

18.00: Atlético Madrid U19 – Inter U19

18.00: Eintracht Frankfurt U19 – Atalanta U19

18.00: Olympiakos U19 – Real Madrid U19

