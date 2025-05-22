TCMB enflasyon raporu açıklandı! Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 37,86’ya geriledi!

Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın ikinci Enflasyon Raporu’na çevrilmiş durumda. Ekonomistler Başkan Fatih Karahan’ın açıklamalarıyla enflasyon beklentileri ve para politikasındaki yön hakkında net sinyaller almayı bekliyor. TCMB enflasyon raporu ise gündemde yer tutmaya devam ediyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıyla yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu kamuoyuna sundu. Karahan 2025 sonu için enflasyon tahminlerini yüzde 24 seviyesinde sabit tuttuklarını açıklarken 2026 ve 2027 yıllarına dair projeksiyonlarda da değişkliğe gitmediklerini belirtti.

2026 sonunda enflasyonun yüzde 12, 2027’de ise yüzde 8’e gerilemesinin hedeflendiğini vurgulayan Karahan orta vadede fiyat istikrarı için yüzde 5 seviyesini temel aldıklarını ifade etti.

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TCMB ENFLASYON RAPORU AÇIKLANDI

TCMB enflasyonla mücadelede kararlı duruşunu nisan ayında da devam ettirdi. Mart ayında yapılan ara Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan destekleyici adımların ardından, nisan ayında politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 46’ya çıkarttıldı.

Gecelik borç verme faizi yüzde 49’a, borçlanma faizi ise yüzde 44,5’e yükseltildi. Repo ihalelerine yeniden başlandığı duyurulurken enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi adına sıkı para politikasının süreceği bir kez daha vurgulandı.

KREDİ BÜYÜMESİNE YÖNELİK YENİ ADIMLAR

Merkez Bankası kredi büyümesini kontrol altına almak ve makro finansal istikrarı sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere gitti. Mart ayında yapılan değişiklikle yabancı para cinsinden krediler için büyüme sınırı yüzde 1’den yüzde 0,5’e indirildi.

Bazıı kredi türleri büyüme sınırına dahil edilerek düzenlemeye tabi tutuldu. 29 Mart itibarıyla taksitli ihtiyaç kredileri de kısıtlama kapsamına alınarak sınırlandırıldı.

KUR KORUMALI MEVDUATTAN ÇIKIŞ SÜRECİ HIZLANDIRILIYOR

KKM sisteminden TL’ye geçişi hızlandırmak isteyen TCMB tüzel kişiler için KKM hesaplarına yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.15 Şubat 2025 itibarıyla tüzel kişilere ait KKM hesaplarının yenilenmesine son verildi.

Bu adımın ardından TL mevduatları teşvik etmek amacıyla zorunlu karşılık sisteminde faiz hesaplamasında değişikliğe gidildi. Döviz tevdiat hesapları için de zorunlu karşılık oranlarında artışa gidildi ve ihracat dövizlerinin TL’ye dönüşümünü destekleyen teşvik oranı yüzde 3’e yükseltildi.

LİKİDİTE DENGESİNDE DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise sistemdeki likidite görünümündeki değişim oldu.. Nisan itibarıyla likidite fazlasının sona erdiği ve Merkez Bankası'nın artık piyasa fonlama ihtiyacına cevap verdiği ifade edildi.

Döviz satış işlemleri ve Hazine TL hesap hareketleri likiditeyi azaltıcı yönde etki oluştururken, sistemin fonlama ihtiyacının artması Merkez Bankası’nın daha etkin bir politika alanı oluşturmasına imkan sağladı.

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Nisan 2025 itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 37,86 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 12 olarak korundu. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e düşmesi, orta vadede ise yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması öngörülüyor.

TCMB nisan ayında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Sıkı para politikasının; iç talebin dengelenmesi, Türk lirasında reel değrrlenme ve enflasyon beklentilerinin iyileşmesi yoluyla dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağı ifade edildi.