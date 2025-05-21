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İngiltere'de yıllık enflasyon son 15 ayın zirvesine çıktı 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İngiltere&#039;de yıllık enflasyon son 15 ayın zirvesine çıktı 
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere'de nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 3,5 ile beklentileri aştı. Böylece yıllık enflasyon Şubat 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon nisanda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde ölçüldü. Beklenti, enflasyonun yüzde 3,3 olacağı yönündeydi. Enflasyon martta yıllık bazda yüzde 2,6 olmuştu. Böylece yıllık enflasyon Şubat 2024'ten beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

AYLIK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİ AŞTI 

Ülkede aylık enflasyon ise yüzde 1,2 ile yine beklentilerin üzerinde kaydedildi. Aylık enflasyonda beklenti yüzde 1 seviyesindeydi. Enflasyon aylık bazda martta ise yüzde 0,3 olmuştu.

İngiltere'de yıllık enflasyon son 15 ayın zirvesine çıktı  - 1. Resim

ENFLASYONU TETİKLEYEN FAKTÖRLER 

Enflasyonda en büyük yukarı yönlü faktör, konut ve hane halkı hizmetleri ve ulaşım fiyatlarındaki artış oldu.

​​​​​​​İngiltere'de enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da yüzde 3,6 olan beklentileri aşarak yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon martta yıllık bazda yüzde 3,4 ölçülmüştü.

Hizmet sektörü enflasyonu da yıllık bazda yüzde 5,4 oldu.

İngiltere'de yıllık enflasyon son 15 ayın zirvesine çıktı  - 2. Resim

FATURA DETAYI 

ONS Genel Müdür Vekili Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, hane halkı faturalarındaki artışın "enflasyonun hızla tırmanmasına" yol açtığını belirterek, enerji ve su faturalarının geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğini ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), bu yıl temmuz-eylül döneminde yıllık enflasyonun yüzde 3,7 seviyesine yükseleceğini öngördüğünü açıklamıştı.

BoE, enflasyonu yüzde 2 seviyesine düşürmeyi ve sürdürülebilir şekilde bu seviyede tutmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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