İstanbul’da ulaşımla ilgili merak edilen sorulardan biri olan “Taksim metrosu açık mı?” sorusu, gün içinde yapılan yeni duyuruyla cevap buldu. Dün İstanbul Valiliğinin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim durağı ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici süreyle kapatılmış, ayrıca Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı kullanım dışı bırakılmıştı.

Dün geçici olarak kapatılan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim durağı ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Taksim metrosu açık mı?

Taksim metrosu açık mı? 26 Kasım Çarşamba M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı için açıklama geldi!

TAKSİM METROSU AÇIK MI?



İstanbul’da dün alınan güvenlik önlemlerinin ardından geçici olarak kapatılan Taksim metrosuyla ilgili beklenen açıklama geldi. İstanbul'da ulaşımın en yoğun hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu, yapılan son duyuruya göre yeniden hizmet vermeye başladı.

TAKSİM METROSU KAPALI MI?



Dün İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda M2 hattının Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmış, ayrıca Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı geçici olarak kullanıma kapatılmıştı.

Trenler Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam ederken yolcular diğer istasyonları kullanmak zorunda kalmıştı. Bugün yapılan yeni açıklamayla kısıtlamalar tamamen sonlandırıldı.

TAKSİM METROSU AÇILDI MI?



Metro İstanbul, sabah saatlerinde yaptığı duyuruda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonunun yeniden açıldığını bildirdi. Aynı şekilde F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye alındı. Şişhane istasyonunun kapalı bulunan tüm çıkışları tekrar yolcu kullanımına açıldı.

BETÜL TOKKAN

