Metro kapalı mı, Taksim metro neden kapalı soruları gündemde yerini aldı. İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda Taksim bölgesindeki bazı metro hatlarında geçici düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Salı günü öğleden sonra başlayan uygulama ikinci bir bilgilendirme yapılana kadar devam edecek.

Metro kapalı mı, Taksim metro neden kapalı merak ediliyor. Gerekli açıklama ise Valilik ve Metro İstanbul tarafından yapıldı.

Metro kapalı mı, Taksim metro neden kapalı? Metro İstanbul açıkladı!

METRO KAPALI MI?



İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik önlemleri doğrultusunda Taksim bölgesindeki bazı metro hatlarında geçici kapatma uygulaması başlatıldı. Metro İstanbul, 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonunun yolcu kullanımına kapatıldığını duyurdu. Trenler istasyonda durmadan seferlerini sürdürüyor. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da aynı karar kapsamında işletmeye ara verdi.

Metro kapalı mı, Taksim metro neden kapalı? Metro İstanbul açıkladı!

TAKSİM METRO NEDEN KAPALI?



Taksim metro güvenlik tedbirleri sebebi ile kapatıldı. Valiliğin yönlendirmesiyle alınan uygulama kapsamında bölgede yolcu yoğunluğunun kontrol altına alınması hedefleniyor.

Ek olarak Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı da geçici olarak kapalı durumda. Diğer giriş-çıkışlar ise normal şekilde hizmet veriyor.

Metro kapalı mı, Taksim metro neden kapalı? Metro İstanbul açıkladı!

METRO NE ZAMAN AÇILACAK?



Taksim istasyonunun yeniden hizmete açılacağı tarihle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı. Metro İstanbul, kapatma sürecinin ikinci bir duyuru yapılana kadar devam edeceğini belirtti. Açılışla ilgili gelişmeler kurumun resmi açıklamalarıyla duyurulacak.

Metro kapalı mı, Taksim metro neden kapalı? Metro İstanbul açıkladı!

METRO SEFERLERİ İPTAL Mİ?



Metro seferleri tamamen iptal edilmedi. M2 hattında trenler Taksim’de durmadan hatta devam ediyor. Bunun yanında Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı nedeniyle hat yoğunluğuna karşı ek sefer planlaması yapıldı.

Maç öncesi Yenikapı-Seyrantepe arasında 7,5 dakika aralıklarla aktarmasız seferler işletilecek. Maç sonrası ise Seyrantepe’den Yenikapı yönüne 5 dakikada bir ek sefer yapılacak.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM İstanbullular dikkat! O hatta metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak

BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası