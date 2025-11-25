Bilim insanları, Antarktika'daki 'Kıyamet Buzulu' için alarma geçti. Çökme eşiğinde olan buzulun yakın bir gelecekte New York, Dubai, Amsterdam, Hamburg ve daha birçok şehirde felakete neden olacağı açıkladı.

Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, insanlık üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği için 'Kıyamet Buzulu' olarak adlandırılan Antarktika’daki Thwaite Buzulu’nun çökmenin eşiğinde olduğunu duyurdu.

Bilim insanlarına göre, buzulun altındaki su tabakasında oluşan hızlı girdaplar, sıcak deniz akıntılarını çekerek üstteki buz tabakasının erimesine ve çatlakların oluşmasına neden oluyor. Erimenin kendisi de türbülansı artırarak, buzulda daha fazla hasara yol açan bir "kısır döngü" başlatıyor.

Nature Geoscience dergisinde yazan araştırmacılar, sualtı fırtınalarının buz sahanlığını aşağıdan eritmesinin, 1980'lerden bu yana 600 milyar tondan fazla buz kaybeden Thwaite Buzulu'ndaki bazı değişiklikleri açıkladığını belirtti. Bu olgunun, küresel okyanus sıcaklıklarının artmaya devam etmesiyle birlikte Antarktika'da da tekrarlanmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nden buzul bilimci Mattia Poinelli, "Gelecekte, daha fazla sıcak su ve daha fazla erime olacağından, Antarktika'nın farklı bölgelerinde muhtemelen bu etkilerin daha fazlasını göreceğiz.” dedi.

BİRÇOK ŞEHİR TEHLİKEDE

Batı Antarktika Buz Tabakası'nda bulunan Thwaites Buzulu, 120 kilometre genişliğinde ve yaklaşık 190 bin kilometrekarelik bir alanı kaplıyor; bu da onu Türkiye’nin neredeyse dörtte biri büyüklüğünde bir büyüklükte kılıyor. Araştırmacılara göre, Thwaites Buzulu parçalanıp çevresindeki okyanusa karışırsa küresel deniz seviyelerinin bir ila iki metre yükselmesine neden olacak. Bu durum en en geç 2100 yılında gerçekleşecek. Ardından, aralarında Londra, New York, Hamburg, Dubai, Amsterdam, Bangkok ve Mumbai'nin de bulunduğu ve on milyonlarca insana ev sahipliği yapan dünya çapındaki birçok büyük metropolü yerle bir olacak.

Deniz suyu yükselmesi birçok şehri yok edebilir.

OKYANUS ADALARI HARİTADAN SİLİNECEK

Maldivler, Kiribati, Tuvalu, Polinezya ve Mikronezya gibi alçak adalar ise haritadan silinecek. Bilim insanları, bu yılın başlarında, buzulun altındaki buz sahanlığının zayıflamaya devam etmesi nedeniyle önümüzdeki on yıl içinde çökebileceği konusunda uyarmıştı. Diğer taraftan son uydu verileri ise 21. yüzyılın başından bu yana Thwaites Doğu Buz Sahanlığı'ndaki kırılmaların hızlandığını gösterdi.

AYŞEGÜL DAHİ

