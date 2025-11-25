Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya uygulamasından "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, "büyü bozma" bahanesiyle Instagram uygulaması üzerinden verdikleri ilanlarla kendileriyle iletişime geçen kişileri dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

DİNİ İNANÇ VE DUYGULARI İSTİSMAR ETTİLER

Soruşturma kapsamında elde edilen İletişim Tespit Tutanağı (tape) kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve kolluk kuvvetlerinin araştırmaları neticesinde birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli hakkında, "dini inanç ve duyguları istismar etmek" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru içerdiği belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

