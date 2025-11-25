7 yıl önce baraj kapağı kırılmıştı! Şimdi su kalmadı İklim krizi ve kuraklık barajları olumsuz etkilemeye devam ediyor. 7 yıl önce fazla su nedeniyle kapağı kırılan Dicle Barajı'nda bugünlerde kapağa ulaşacak su bulunmuyor.

7 yıl önce baraj kapağı kırılmıştı! Şimdi su kalmadı Son yıllarda artan kuraklık tehlikesi iyiden iyiye kendini göstermeye başladı.

7 yıl önce baraj kapağı kırılmıştı! Şimdi su kalmadı Diyarbakır ve çevresinde sonbaharın son günlerine girilmesine rağmen bu süreçte birkaç defa seyrek yağış görüldü.

7 yıl önce baraj kapağı kırılmıştı! Şimdi su kalmadı Bölgedeki camilerde yağmur duasına da çıkılırken, sonbahar ayları neredeyse yağışsız tamamlanmak üzere.

7 yıl önce baraj kapağı kırılmıştı! Şimdi su kalmadı Bununla birlikte barajlarda da su miktarı gün geçtikçe azalmaya devam ediyor. 13 Aralık 2018'de Dicle Barajında biriken suyun tahliye edilmesi sırasında yüksek basınç nedeni ile baraj kapaklarından biri kopmuş, akan su nedeni ile merkez dahil bazı bölgelerde sel uyarısı verilmişti.

7 yıl önce baraj kapağı kırılmıştı! Şimdi su kalmadı Şehir merkezinde bulunan On Gözlü Köprüsü ile topraklar sular altında kalmış, birçok ev, iş yeri ve işletmeyi de su basmıştı.

7 yıl önce baraj kapağı kırılmıştı! Şimdi su kalmadı Aradan geçen 7 yılın ardından Dicle Barajında değil kapıyı kıracak kadar, kapıya yetişecek kadar su bulunmuyor.

7 yıl önce baraj kapağı kırılmıştı! Şimdi su kalmadı Yağışların azlığı nedeni ile kuraklık tehlikesi baş gösterirken, çiftçiler de ekin ekme zamanı olan ve yağışsız geçen bu günlerde kara kara düşünmeye başladı.

MAHMUT EKİNCİ

