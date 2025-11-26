İzmir'de 2010 yılında çıktığı adamın evli olduğunu duyunca ayrılan Seren T. bu ilişkiden doğan oğluna da tek başına baktı. Evladının kemik iliği kanserine yakalandığını öğrenen kadın, iş adamı olan babasından yardım istedi. 15 yaşında olan İsmet'in tek şansı kardeşlerinden ilk nakli yapılmasıydı... Adam bu isteği geri çevirince çareyi babalık davası açmakta buldu, olayların ardı arkası kesilmedi. Çocuğun kurtulması bu davanın sonucuna kaldı...

İzmir'de yaşayan Seren T., 2010'da evli ve 3 çocuk babası Kayserili iş adamı Tarık Y. ile görüşemeye başladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Yasak aşk sonrası hamile kalan kadın bir erkek çocuğu doğurdu ve kendi nüfusuna kaydettirdi. Hem annelik hem de babalık yaptığı oğlu kemik iliği kanserine yakalandı. Evladının kurtulması için ise ilik nakli gerekiyordu.

TEKLİFİ REDDEDİLİNCE BABALIK DAVASI AÇTI

Bunun üzerine Tarık Y.'den, diğer çocuklarından ilik nakli yaptırmak için yardım istedi. Ancak reddedildi. Seren T. de Tarık Y.'ye babalık davası açtı.

RAPOR BAMBAŞKA ÇIKTI!

İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, iddiaya göre Tarık Y.'den usulüne uygun alınmayan kan örnekleriyle yapılan incelemede İsmet'in biyolojik babasının Tarık Y. olmadığı yönünde rapor verildi.

TESTTEKİ HATALAR ZİNCİRİ

Bunun üzerine Seren T., babalık davalarında uzman avukat Varol Turbay'a başvurdu. Turbay ise İstinaf Mahkemesine itirazda bulundu. Dilekçesinde, DNA testi için kan örneği verenlerin sol kolunun mühürlü olması, örnek alınması sırasında video ve fotoğraf çekilmesi, nüfus cüzdanı ile son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafının da yanında getirmesi gerektiğini ifade eden Turbay, kan örneklerinin 5 mililitre olacak şekilde alınması, pıhtılaşma olmaması için tüpün karıştırılması ve dik pozisyonda sabitlenip, soğuk taşıma zinciri içinde Biyolojik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KARAR BOZULDU, DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Tarık Y.'nin ise koluna mühür vurulmadan, video ve fotoğraf çekimi yapılmadan alınan kan örneklerini, üstelik elden teslim ettiğini belirten Turbay, kan örneklerinin usulüne uygun olarak alınmadığını anlatarak, mevzuata uygun şekilde yeniden kan örneği alınıp DNA testi yapılması gerektiğini ifade etti.

Seren T. ve Turbay'ın gerekçelerini haklı bulan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Turbay, ayrıca yanlış kan örneği alınmasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu kararla, Tarık Y.'den usulüne uygun şekilde alınacak kan örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yeniden incelenecek ve mahkeme buna göre karar verecek.

"EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDIM"

Seren T., "Tarık Y.'nin evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu daha sonradan öğrendim ve ayrıldım. Oğlum kansere yakalandığında Tarık Y.'nin çocuklarından kemik iliği nakli yapılmasını istedik ancak kabul etmediler. Çünkü kardeşlerde uyum yüzde 90 olabiliyor. Oğlum, ilik nakli olabilirse sağlığına kavuşacak" dedi.

SEVDA KİLİÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası