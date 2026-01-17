ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 90’a, tutuklananların sayısının ise 22 bin 123’e ulaştığını duyurdu.

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhine protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin yankıları devam ediyor. ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestoların güncel bilançosunu duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 3 BİNİ AŞTI

HRA’nın paylaştığı verilere göre; gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 90’a yükseldi. Ölenlerin 2 bin 885’inin protestocu, 19’unun çocuk, 21’inin tarafsız sivillerden oluştuğu belirtilirken, ayrıca 165 güvenlik gücü personeli ile hükümet destekçisi sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

22 BİNDEN FAZLA TUTUKLU

3 bin 882 ölüm raporunun da inceleme altında olduğu aktarılırken, gösteriler sırasında 2 bin 55 kişinin ciddi şekilde yaralandığı açıklandı. HRA, tutuklu sayısının ise 22 bin 123’e ulaştığını bildirdi.

