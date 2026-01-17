İş insanları, oyuncular, mankenler... Bebek Otel skandalı büyüyor: Muzaffer Yıldırım'ın şantaj arşivi ortaya çıktı
VIP uyuşturucu partilerinin düzenlendiği Bebek Oteli'nin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığı rezidansın deposunda aralarında iş insanlarının, oyuncuların ve mankenlerin de olduğu çok sayıda ünlünün şantaj arşivi bulundu.
- Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklandı.
- Yıldırım'ın rezidansında yapılan baskında, 30'dan fazla flash disk ve yüzlerce CD içeren dev bir dijital arşiv bulundu.
- Arşivde, Bebek Otel'de düzenlenen VIP partilere ait güvenlik ve gizli kamera kayıtları yer alıyor.
- Bu kayıtlarda iş adamları, sanatçılar, oyuncular ve fenomen isimlerin görüntüleri tespit edildi.
- Dijital materyallerin incelenmesiyle Bebek Otel'in "şantaj üssü" olarak kullanıldığı belirlendi.
- Ele geçirilen görüntüler siber birimlerce deşifre edilerek muhtemel yurt dışı bağlantıları araştırılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel'de VIP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle odalara kayıt ettirildiği tespit edilmiş, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturmada Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığı Şişli'deki rezidansa Başsavcılık talimatıyla tekrar baskın yapıldı. Yıldırım'ın kumarhaneye çevirdiği rezidansın alt katındaki depodan dev bir arşiv çıktı.
FLASH DİSK, KAYIT CİHAZLARI...
Sabah'ta yer alan habere göre kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulundu. Rezidansın deposunda bulunan dev arşivdeki bazı flaş disklerin şifreleri güvenlik birimleri tarafından kırıldı.
OTELİ ŞANTAJ ÜSSÜ OLMUŞ
Açılan birçok dijital materyalin incelenmesiyle soruşturma farklı bir boyuta evrildi. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterildiği, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle kayıt ettirildiği izlenimi verilen Bebek Otel'de VIP partilerin güvenlik kameralarının yanı sıra gizli kameralarla da kayıt altına alındığı tespit edildi.
ÜNLÜLERE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Muzaffer Yıldırım'ın depoda sakladığı dev arşivde partilere katılan iş adamları, sanatçılar, oyuncular, mankenler ve fenomen isimlerin görüntüleri bulundu. Birçoğu gizli kameralarla kayıt edilen görüntülerin arasında bulunan tüm dijital materyaller siber birimlere deşifre edilmesi için teslim edildi.
GİRİŞ-ÇIKIŞLAR BİLE ARŞİVLENMİŞ
Otelin giriş ve çıkışlarında, kat koridorlarında, oda girişlerinde, restoran bölümünde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini barındıran kayıt cihazlarının da yine rezidansın deposunda saklandığı bildirildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Yıldırım'ın bağlantıları istihbarat birimleri tarafından da mercek altına alındı. Görüntülerin yurtdışı istihbarat birimleri ya da farklı isimlerle paylaşılıp paylaşılmadığı da inceleme alındı.