Bakan Şimşek'ten 'geçici etki ve istikrar' vurgusu! Enflasyon beklentisi 8,2 puan iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunun altını çizerek "Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele süreci ve ekonomi alanındaki adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek "Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE İYİLEŞME

Şimşek, dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalar sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"KÜRESEL VE YURT İÇİ GELİŞMELER GEÇİCİ"

Şimşek, sosyal medya hesabından grafikli yaptığı paylaşımında, mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e gerilediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: