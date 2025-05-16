'İhale kralı' diyerek servis ettiler ama... Şimşek'ten hakkındaki iddialara çok sert cevap: İtibar suikast teşebbüsü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara yazılı açıklamayla cevap verdi. Bakan olmadığı dönemde çekilen bazı fotoğraflar ve Londra’da edindiği konut üzerinden “algı operasyonu” yürütüldüğünü vurgulayan Şimşek, "Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık görevinde olmadığı Temmuz 2018-Mayıs 2023 döneminde Londra'da edindiği 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütüldüğünü bildirerek, "Sosyal medyada 'ihale kralı' olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in X hesabından yaptığı açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"BAKAN OLMADIĞIM DÖNEME AİT FOTOĞRAFLAR KULLANILIYOR"

Şimşek, Temmuz 2018 ile Mayıs 2023 tarihleri arasında bakanlık görevinde olmadığını hatırlatarak, bu dönemde Londra ve Batman’da çekilmiş bazı fotoğrafların ve Londra’da edindiği 163 metrekarelik konutun, sosyal medyada bir algı oluşturmak amacıyla kullanıldığını söyledi.

"SÖZ KONUSU KİŞİYLE TİCARİ ORTAKLIĞIM YOKTUR"

Sosyal medyada “ihale kralı” olarak tanıtılan kişiyle herhangi bir ticari ilişkisinin olmadığını vurgulayan Şimşek, bu kişiyle aynı karede yer aldığı fotoğrafların, bakanlık görevi sırasında değil, özel hayatına ait zamanlarda çekildiğini ifade etti.

"ORTAKLIK SADECE KONUT ALIMI İÇİN KURULDU"

Şimşek, Ağustos 2021’de İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla Abdurrahman Reşitoğlu ile bir şirket kurduğunu, bu şirketin başka hiçbir ticari faaliyeti ve varlığı bulunmadığını açıkladı.

İlgili Haber Bakan Şimşek'ten rezervlerdeki 7 haftalık düşüş serisinin sona ermesine ilk yorum

"MAL BEYANIMDA YER ALIYOR"

Londra’da edinilen söz konusu konutun, 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanında yer aldığını belirten Bakan Mehmet Şimşek, bu konuda herhangi bir gizlilik ya da usulsüzlük olmadığını söyledi.

"İTİBAR SUİKASTI GİRİŞİMİDİR"

Hakkındaki iddiaları “mesnetsiz” olarak nitelendiren Şimşek, bu haber görünümlü senaryolarla hem şahsının hem de ekonomi yönetiminin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirtti. "Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur" diyen Şimşek, yaşananların bir “itibar suikastı teşebbüsü” olduğunu söyledi ve tüm hukuki haklarını saklı tuttuğunu açıkladı.

Bakan Şimşek’in açıklaması, sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.