Bakan Şimşek'ten rezervlerdeki 7 haftalık düşüş serisinin sona ermesine ilk yorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2025 15:28 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 15:36 - Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervlerindeki 7 haftalık düşüş serisinin sona ermesinin ardından ilk açıklama geldi. Brüt rezervlerin 5,8 milyar dolar arttığını belirten Şimşek, "Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Merkez Bankası rezervleri 9 Mayıs haftasında 5 milyar 811 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler, 138 milyar 532 milyon dolardan 144 milyar 343 milyon dolara çıktı. Rezervlerde 7 haftalık düşüş serisinin sona ermesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk yorum geldi. Şimşek'in açıklamaları şöyle: "Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor. Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı. Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı. İlgili Haber Akaryakıta indirim üstüne indirim gelecek! Petrol fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin "DEZENFLASYON SÜRECİNE KATKI SAĞLAYACAK" Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin