Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Akaryakıta indirim üstüne indirim gelecek! Petrol fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin 

Akaryakıta indirim üstüne indirim gelecek! Petrol fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıta indirim üstüne indirim gelecek! Petrol fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD merkezli banka Citi'den petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. Dünyaca ünlü banka, rakam verip ABD-İran anlaşması nedeniyle petrol fiyatlarında düşüş beklediğini duyurdu. Bu tahminin tutması halinde akaryakıt fiyatlarında da düşüş yaşanacak. 

ABD'nin en büyük bankalarından Citi, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir tahminde bulundu. Citi analistleri, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişe rağmen düşüş beklediğini belirtti. Dev banka gerekçe olarak ise ABD ile İran arasında olası bir nükleer anlaşmayı gösterdi. 

BRENT PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ 

Brent petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarıyla 58 dolara kadar gerilemiş ve son 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla brent petrol yeniden 66 dolar seviyesine kadar çıktı. 

Akaryakıta indirim üstüne indirim gelecek! Petrol fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin  - 1. Resim

CITI'DEN PETROL TAHMİNİ 

Citi, özellikle ABD ile Orta Doğu arasında gerçekleşebilecek potansiyel jeopolitik anlaşmalar göz önüne alındığında, bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde petrol fiyatlarının varil başına ortalama 62 ila 63 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.

Akaryakıta indirim üstüne indirim gelecek! Petrol fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin  - 2. Resim

AKARYAKITA İNDİRİM OLARAK YANSIYACAK

Brent petrolde yaşanacak düşüşler akaryakıt fiyatlarını da etkileyecek. Söz konusu gelişmenin akaryakıta indirim olarak yansıması bekleniyor.

15 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞEHİR

BENZİN

MOTORİN

OTO GAZ
İstanbul Avrupa46,7946,0726,19
Ankara47,4346,9026,09
İzmir47,7747,2426,04

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları düşüşü takibe alındı80'li yıllara damga vuran Harika Avcı ile ilgili sevenlerini üzen haber: "Ölümüm duyulacak"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zemini 5 bin kazıkla güçlendirildi! Denizin üzerine yapılıyor, yüzde 75'i tamamlandı - EkonomiDenizin üzerine yapılıyor, yüzde 75'i tamamlandıDededen toruna uzanan meslek! Tanesini 1.000 liraya satıyor - EkonomiDededen toruna uzanan meslek! Tanesini 1.000 liraya satıyor541 bin kişiye ödenecek! Kişi başı 10 bin 125 lira, paralar hesaplara yatmaya başladı - EkonomiKişi başı 10 bin 125 lira, paralar hesaplara yatmaya başladı12 bin kişiye istihdam sağlayacaktı! Trump'ın hamlesi sonrası 50 milyar dolarlık yatırımı iptal edecekler - EkonomiTrump'ın imzasıyla 50 milyar dolarlık yatırım iptal olacakBakan Şimşek'ten Londra'da yoğun ikili görüşme trafiği - EkonomiBakan Şimşek'ten yoğun ikili görüşme trafiğiABD’den füze satışına onay geldi! Borsada ‘Trump yükselişi’ için 3 beklenti - EkonomiBorsada ‘Trump yükselişi’ için 3 beklenti
Sonraki Haber Yükleniyor...