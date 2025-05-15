Akaryakıta indirim üstüne indirim gelecek! Petrol fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin 

ABD merkezli banka Citi'den petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. Dünyaca ünlü banka, rakam verip ABD-İran anlaşması nedeniyle petrol fiyatlarında düşüş beklediğini duyurdu. Bu tahminin tutması halinde akaryakıt fiyatlarında da düşüş yaşanacak.

ABD'nin en büyük bankalarından Citi, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir tahminde bulundu. Citi analistleri, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişe rağmen düşüş beklediğini belirtti. Dev banka gerekçe olarak ise ABD ile İran arasında olası bir nükleer anlaşmayı gösterdi.

BRENT PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Brent petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarıyla 58 dolara kadar gerilemiş ve son 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla brent petrol yeniden 66 dolar seviyesine kadar çıktı.

CITI'DEN PETROL TAHMİNİ

Citi, özellikle ABD ile Orta Doğu arasında gerçekleşebilecek potansiyel jeopolitik anlaşmalar göz önüne alındığında, bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde petrol fiyatlarının varil başına ortalama 62 ila 63 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.

AKARYAKITA İNDİRİM OLARAK YANSIYACAK

Brent petrolde yaşanacak düşüşler akaryakıt fiyatlarını da etkileyecek. Söz konusu gelişmenin akaryakıta indirim olarak yansıması bekleniyor.

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