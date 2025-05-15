Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 541 bin kişiye ödenecek! Kişi başı 10 bin 125 lira, paralar hesaplara yatmaya başladı

541 bin kişiye ödenecek! Kişi başı 10 bin 125 lira, paralar hesaplara yatmaya başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
541 bin kişiye ödenecek! Kişi başı 10 bin 125 lira, paralar hesaplara yatmaya başladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan "Evde Bakım Yardımı"nın hesaplara yatmaya başladığını söyledi. Destek kapsamında kişi başı 10 bin 125 lira toplamda ise 5,4 milyar liralık ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

AYLIK 10 BİN 125 LİRA 

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 541 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

541 bin kişiye ödenecek! Kişi başı 10 bin 125 lira, paralar hesaplara yatmaya başladı - 1. Resim

PARALAR HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANDI 

Göktaş,“Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

15 Mayıs bugünkü maç programı: Günün maç takvimi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
12 bin kişiye istihdam sağlayacaktı! Trump'ın hamlesi sonrası 50 milyar dolarlık yatırımı iptal edecekler - EkonomiTrump'ın imzasıyla 50 milyar dolarlık yatırım iptal olacakBakan Şimşek'ten Londra'da yoğun ikili görüşme trafiği - EkonomiBakan Şimşek'ten yoğun ikili görüşme trafiğiABD’den füze satışına onay geldi! Borsada ‘Trump yükselişi’ için 3 beklenti - EkonomiBorsada ‘Trump yükselişi’ için 3 beklentiMotorin fiyatına da zam geldi! Petrolde yön aşağı dönerken… - EkonomiMotorin fiyatına da zam geldi!Altında düşüş nereye kadar? Alım fırsatı geldi mi? Uzman isim, seviye vererek uyardı! - EkonomiAltın için alım fırsatı geldi mi?Merkez Bankası'ndan dikkat çeken analiz! Altını satıp ev ve araba aldık - EkonomiMerkez Bankası'ndan dikkat çeken analiz
Sonraki Haber Yükleniyor...