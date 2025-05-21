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Yurt dışında yaşayanlar dikkat! Konut faizleri en yüksek seviyeyi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yurt dışında yaşayanlar dikkat! Konut faizleri en yüksek seviyeyi gördü
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,92'yi bularak şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Mayıs'ta sona eren haftaya dair  mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 5,1 düştü.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular ile yeniden finansman başvuruları yüzde 5 azaldı. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,86'dan 6,92'ye çıktı. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,12'den 6,21'e yükseldi.

KONUT FAİZLERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, yatırımcıların yükselen enflasyon ile artan açık ve borçların etkisinden endişe duymalarıyla 30 yıl vadeli mortgage faizlerinin şubat ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü ifade etti.

Yüksek mortgage oranlarının sektörde yavaşlamaya yol açtığına işaret eden Fratantoni, satın alma başvurularının yıllık bazda yüzde 13 arttığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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