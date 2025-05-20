Yurt dışında konut alımına rekor ödeme! Hangi ülkelerden, neden alıyoruz?

Türklerin yurt dışından konut alımları, verilerin açıklanmaya başlandığı son 33 çeyreklik dönemde 6 milyar 577 milyon dolarla yeni rekor seviyeye ulaştı. Bu tutar, bugünkü kurlarla 253,20 milyar TL’ye ulaştı. Dövizle kira geliri elde etmek, daha kısa sürede amortisman, yurt içindeki regülasyonlardan kaçınma ve vize engelini aşmak için ‘vatandaşlık’ amaçlı yapılan alımlarda; son dönemde Yunanistan ve Dubai (BAE) ilk 2 ülke olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. FARUK BİNGÖL - Son yıllarda trend haline gelen “Türklerin yurt dışından konut alma” eğilimi devam ediyor. Merkez Bankası tarafından geçen hafta açıklanan Mart 2025 cari denge verilerinin ardından son tablo da ortaya çıktı. Bu yıl ilk çeyrekte Türklerin yurt dışında konut alımına ödediği tutar, 561 milyon dolar oldu.

Geçen yılın son çeyreğinde bu alanda toplam tutar, 627 milyon dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü. Bu yıl ilk çeyrekte ise, önceki çeyreğe göre alımların bir miktar hız kestiği dikkatlerden kaçmadı.

9 YILDA REKOR ALIM!

Bu arada açıklanan rakamlara bakıldığında, Türklerin yurt dışı alımları 2017 yılından itibaren veri setine dahil olmaya başladı. Yıl yıl alımlar şöyle gerçekleşti:

2017: 341 milyon dolar

341 milyon dolar 2018: 332 milyon dolar

332 milyon dolar 2019: 196 milyon dolar

196 milyon dolar 2020: 213 milyon dolar

213 milyon dolar 2021: 371 milyon dolar

371 milyon dolar 2022: 628 milyon dolar

628 milyon dolar 2023: 1 milyar 782 milyon dolar

1 milyar 782 milyon dolar 2024: 2 milyar 153 milyon dolar

2 milyar 153 milyon dolar 2025: 561 milyon dolar

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Türkler yaklaşık son 9 yıllık dönemde yurt dışından konut alımına 6 milyar 577 milyon dolar ödedi.

Bugünkü kurlarla hesaplama yapıldığında, bu miktar yaklaşık 253,20 milyar TL’ye karşılık geliyor.

2019 yılından itibaren alımlar, her yıl istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

Toplam alımların %32,70’i sadece geçen yıl gerçekleşiyor. Ve 2024’te yıllık bazda 2 milyar dolar barajı da ilk defa aşılıyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde yarım milyar doları aşan alım trendi benzer şeklide devam ederse, 2025’de de 2 milyar doların aşılabileceği tahmin ediliyor.

NEDEN YURTDIŞINDAN KONUT ALIMI?

Yurt dışından konut alımının ilk sebebi, dövizle kira geliri elde etmek olarak gösteriliyor. Son yıllarda kurlarda yaşanan artış, bu trendi de destekledi.

Kira çarpanı olarak yurt dışında alınan konutların geri dönüş süresinin daha kısa olması da vatandaşları bu yola teşvik ediyor.

İş insanları başta olmak üzere son yıllarda birçok ülke ile vize probleminin yaşanması, AB üyesi ülkelerde konut yatırımı yapmak suretiyle, oranın vatandaşlığını almayı ve ‘altın vize’ olarak da bilinen seyahat özgürlüğüne kavuşmayı cazip kılıyor.

İçeride konut piyasasında zaman zaman yaşanan (yakın geçmişteki kira sınırlaması gibi) regülasyonlar da bazı yatırımcılar yurt dışına yönlendirdi.

HANGİ ÜLKELER ÖNE ÇIKIYOR?

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre son dönemde iki ülke gayrimenkul alımında öne çıkıyor.