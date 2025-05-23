1 metrekare konut, 11 gram ucuzladı: Altın yatırımcısının alım gücü arttı!

Altın fiyatlarında son yıllarda yaşanan yükseliş, altın bazında konut fiyatında da kendini gösterdi. İstanbul'da 2010 yılının ilk çeyreğinde 1 metrekare konut fiyatı 29,2 gram altına denk geliyordu. TCMB verilerine göre 2025 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 17,9 gram altına kadar geriledi. Böylece söz konusu dönemde metrekare fiyatı 11,3 gram ucuzladı. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise 13,5 gram altın ile, metrekare bazında dip seviye görülmüştü.

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının blog sayfasında geçtiğimiz günlerde yer alan bir analizde, altın fiyatlarında son yıllarda daha belirgin hale gelen yükseliş trendinin “servet etkisine” yol açtığı belirtilmiş ve bunun da konut piyasası üzerindeki etkileri analiz edilmişti.

DOLAR BAZINDA YÜZDE 77

Küresel ölçekte jeopolitik belirsizliklerin artması ve merkez bankalarının altın alımları ile Eylül 2023-Nisan 2025 döneminde uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının ABD doları cinsinden yaklaşık %77 yükseldiğine işaret edilen analizde, “Altın fiyatındaki bu yükseliş, Türkiye’de tasarruflarının önemli bir kısmı altın cinsinden olan kesimler için dikkate değer ölçüde servet artışı anlamına geliyor” denildi. Böyle bir servet artışının, konut talebi üzerinde de yukarı yönlü etkisinin olduğu ifade edilen analizde, “Mevduatta altın payının yüksek olduğu illerde konut birim fiyatları da 2023 yılının son çeyreğinden itibaren, diğer illerden belirgin ölçüde ayrıştı” ifadelerine yer verildi.

ALTIN BAZINDA KONUT FİYATI

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, altın cinsinden konut fiyatlarında da kendini gösterdi. Merkez Bankasının verilerine göre;

-İstanbul'da 2010 yılının ilk çeyreğinde 1 metrekare konut fiyatı 29,2 gram altına denk geldi.

-2025 yılının ilk çeyreğinde ise 17,9 gram altına kadar geriledi.

-Böylece söz konusu dönemde metrekare fiyatı 11,3 gram ucuzladı. Yani altın bazında konut alım gücü artmış oldu.

ZİRVE 2015 YILINDA GÖRÜLDÜ

-Altın bazında konut fiyatı 2015 yılının son çeyreğinde 42,1 gram ile zirve yaptı.

-2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise 13,5 gram altın ile, İstanbul’da metrekare bazında dip seviye görüldü.

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan veriler, 2015 sonunda 1 konut alınabilecek altınla, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 3 konut alınabildiğine de işaret etti. Bugün ise altın bazında konut fiyatlarının, uzun dönem ortalamasının altında seyrettiği dikkat çekiyor.