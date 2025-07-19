Abdullah Gül o etkinlikte ortaya çıktı! Kral Charles ile sohbeti damga vurdu

Kameralarda uzak bir hayat süren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşiyle birlikte İngiltere'de bir programda ortaya çıktı. Gül, burada İngiltere Kralı Charles ile sohbet etti.

Uzun süredir gözlerden ve kameralardan uzak bir hayat süren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere'de ortaya çıktı.

Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve İslam dünyası üzerine akademik çalışmalar yürüten Oxford İslam Araştırmaları Merkezi (OCIS), 40. kuruluş yılını kutlarken; etkinliğe dünyanın dört bir yanında çok sayıda önemli isim katıldı.

KRAL CHARLES İLE GÖRÜŞTÜLER

Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül de bu etkinlikte yerini aldı. Gül çifti burada Kral Charles III ile de sohbet etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gül, şu ifadeleri kullandı: "Eşimle birlikte, Kral III. Charles'ın da katıldığı Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl dönümü kutlamalarına katıldım ve Oxford'daki Mütevelli Heyeti toplantılarına iştirak ettim. Merkez, İslam dünyası ve bilimleri üzerine akademik çalışmalar ve araştırmaların yürütülmesine başarıyla katkıda bulunmaktadır."