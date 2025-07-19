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Gram altın coştukça coştu, kuyumcular az bilinen gerçeği açıkladı: Alan değil satan çok!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuyumcular, altın fiyatlarının artmasıyla vatandaşların artık takı almadığını ve işlerin durgun olduğunu söylüyor. Kuyumcu esnafı özellikle altını alandan daha çok satanın olduğunu, vatandaşların elindeki altını bozdurup ev ve araba aldığını belirtiyor.

Trabzon'da kuyumculuk yapan Emrah Şahin, düğün sezonu olmasına rağmen yaz aylarının kendilerini açısından durgun geçtiğini söyledi.

Gram altın coştukça coştu, kuyumcular az bilinen gerçeği açıkladı: Alan değil satan çok! - 1. Resim

"GURBETÇİLERİN DE ALTIN TALEBİ YOK"

Eski yıllara oranla gurbetçilerin de altına yönelimlerinin pek olmadığını kaydeden Şahin "Bu sezon işler istediğimiz gibi gitmiyor, ciddi bir durgunluk yaşıyoruz. Gurbetçiler gelmiş olsa da altına yönelik bir talepleri yok. Şu ana kadar yaz sezonundan beklediğimizi alamadık, artık kalan dönemden umutluyuz. Bir gram altın yaklaşık 4 bin 500 TL civarında. Bu nedenle insanlar düğünlerde genellikle bir gram ya da yarım gram altın takıyor. Bu durum ne bizi memnun ediyor ne de düğün sahiplerini mutlu ediyor.

Gram altın coştukça coştu, kuyumcular az bilinen gerçeği açıkladı: Alan değil satan çok! - 2. Resim

"DAHA ÇOK YATIRIM AMAÇLI ALINIYOR"

İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olur. Özellikle bu sezon, önceki yıllara kıyasla ciddi bir durgunluk yaşıyoruz. Önümüzde fındık sezonu var, bu süreçte de işler durgun geçecek. Ardından okullar açılacak ve bu da yine bir durgunluk sebebi olacak. Şu anda altın daha çok yatırım amacıyla tercih ediliyor. Külçe altın alıp satıyoruz, ancak takı tarafında fazla hareketlilik yok" dedi.

Gram altın coştukça coştu, kuyumcular az bilinen gerçeği açıkladı: Alan değil satan çok! - 3. Resim

"ALTINI BOZDURUP EV VEYA ARABA ALIYORLAR"

Kuyumculardan Erhan Şakar ise düğünlerde eskisi gibi pek altın takılmadığını belirterek "Düğünlerde artık eskisi gibi altın takılmıyor. Düğün yapacaklar sadece iki yüzük ve bir çift küpeyle evlenmeye çalışıyor. Gurbetçiler de geçmiş yıllara kıyasla alışveriş yapmıyor. İşlerimizde önceki yıllara göre bir düşüş söz konusu. Şu anda insanlar altının yükselmesinden dolayı ellerindeki altını bozdurup genellikle ev veya araba alıyor. Yani altın alan değil, satan daha fazla. Düğünlerde takı takma olayı azaldı, insanlar altın yerine para takmayı tercih ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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