Ajax oyuncu kadrosu ve kadro değeri! Hollanda ekibi yeniden gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ajax oyuncu kadrosu ve kadro değeri! Hollanda ekibi yeniden gündemde
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda Ajax’a konuk olacak. Hollanda ekibi tarih boyunca Avrupa futbolunun en köklü takımlarından biri olarak bilinirken bu sezon kadrosuyla yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Kritik mücadele öncesi Ajax’ın güncel oyuncu kadrosu ve piyasa değeri merak konusu oldu.

AJAX OYUNCU KADROSU

Forvet

Wout Weghorst - Forvet - 4.1 milyon €

Kasper Dolberg - Forvet - 14.1 milyon €

Mika Godts - Sol Kanat - 11.8 milyon €

Steven Berghuis - Sağ Kanat / Ofansif Orta Saha - 3.6 milyon €

Don-Angelo Konadu - Forvet - 860 bin €

Orta Saha

Oscar Gloukh - Ofansif Orta Saha - 21 milyon €

James McConnell - Merkez Orta Saha - 2.1 milyon €

Jorthy Mokio - Merkez Orta Saha - 7.8 milyon €

Kenneth Taylor - Merkez Orta Saha - 29 milyon €

Rayane Bounida - Sol Kanat / Ofansif Orta Saha - 775 bin €

Davy Klaassen - Merkez Orta Saha - 3.6 milyon €

Raúl Moro - Sol Kanat - 7.2 milyon €

Branco van den Boomen - Merkez / Defansif Orta Saha - 3.4 milyon €

Kian Fitz-Jim - Merkez / Defansif Orta Saha - 4.6 milyon €

Youri Regeer - Orta Saha / Sağ Bek - 5.6 milyon €

Oliver Edvardsen - Sol Kanat - 5.2 milyon €

Sean Steur - Merkez Orta Saha - 680 bin €

Defans

Josip Šutalo - Stoper - 24 milyon €

Ko Itakura - Stoper - 12.5 milyon €

Youri Baas - Stoper / Sol Bek - 14.6 milyon €

Anton Gaaei - Sağ Bek - 6.8 milyon €

Owen Wijndal - Sol Bek - 4.8 milyon €

Lucas Rosa - Sağ Bek / Sol Bek - 3.2 milyon €

Aaron Bouwman - Stoper - 1 milyon €

Gerald Alders - Sağ Bek - 270 bin €

Kaleciler

Vítězslav Jaroš - Kaleci - 6.3 milyon €

Remko Pasveer - Kaleci - 145 bin €

Joeri Heerkens - Kaleci - 970 bin €

Paul Reverson - Kaleci - 340 bin €

AJAX KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Ajax’ın güncel oyuncu kadrosunun toplam piyasa değeri yaklaşık 196,3 milyon euro. Kadronun en değerli oyuncuları arasında Kenneth Taylor, Oscar Gloukh, Josip Sutalo ve Youri Baas bulunuyor. 

