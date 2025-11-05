Borusan Lojistik satıldı mı?

Hisse devir sözleşmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildikten sonra Rekabet Kurumu’ndan onay geldi ve satış işlemi hukuken geçerli hale geldi.

BORUSAN LOJİSTİK SATILDI MI?

Borusan Holding lojistik ve tedarik zinciri alanında faaliyet gösteren Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji A.Ş.’nin tamamını CEVA Logistics’e devretti. Hisse devir sözleşmesi imzalandı ve süreç Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyuruldu.

Rekabet Kurumu’nun da koşullu onay vermesiyle satış resmiyet kazandı. Borusan Tedarik artık küresel lojistik şirketi CEVA Logistics’in bünyesine geçti. Borusan Grubu’nun işlettiği Borusan Limanı devre dahil edilmedi, grup çatısı altında faaliyet göstermeye devam edecek.

BORUSAN LOJİSTİK KİMİN?

Satış işleminin tamamlanmasıyla birlikte daha önce yüzde 69,47’si Borusan Holding’e, yüzde 30,53’ü Borusan Yatırım’a ait olan Borusan Tedarik’in sahibi artık CEVA Logistics oldu. CEVA Fransız CMA CGM Grubu’nun global lojistik markası olarak 170’ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Şirket Borusan Tedarik’i satın alarak Türkiye’deki varlığını güçlendirdi. Borusan tarafı ise satışın yalnızca bir şirket devri değil, Türkiye’ye duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurgularken, liman işletmeciliği ve diğer yatırımlarının devam edeceğini açıkladı.