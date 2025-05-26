Borusan’dan yeni marka! Microlino Türkiye’de satışa sunuldu

Avrupa’da son dönemde yıldızı parlayan Microlino, Borusan Otomotiv Grubu bünyesinde temsil edilen sekizinci marka olarak vitrine çıktı.

ALİ ÇELİK - İkonik tasarımıyla dikkat çeken ve tamamen elektrikli motoru sayesinde pratik ve eğlenceli ulaşım imkânı sağlayan Microlino, 90 km/s hızı ve 228 km menzili ile otoyollarda kullanılabiliyor.

Ayrıca 45 km/s hıza çıkabilen Microlino Lite versiyonu ise 95 km’lik menzili ile yazlık yerler için keyifli bir alternatif sunuyor.

