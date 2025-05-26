Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Borusan’dan yeni marka! Microlino Türkiye’de satışa sunuldu

Borusan’dan yeni marka! Microlino Türkiye’de satışa sunuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borusan’dan yeni marka! Microlino Türkiye’de satışa sunuldu
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa’da son dönemde yıldızı parlayan Microlino, Borusan Otomotiv Grubu bünyesinde temsil edilen sekizinci marka olarak vitrine çıktı.

ALİ ÇELİK - İkonik tasarımıyla dikkat çeken ve tamamen elektrikli motoru sayesinde pratik ve eğlenceli ulaşım imkânı sağlayan Microlino, 90 km/s hızı ve 228 km menzili ile otoyollarda kullanılabiliyor.

Ayrıca 45 km/s hıza çıkabilen Microlino Lite versiyonu ise 95 km’lik menzili ile yazlık yerler için keyifli bir alternatif sunuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avrupa’da ilk lansman İstanbul’da yapıldı! Premium sedan ligine İngiliz oyuncu: MG7Depremin merkez üssünde göçük! Maraş'ta metruk bina çöktü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa’da ilk lansman İstanbul’da yapıldı! Premium sedan ligine İngiliz oyuncu: MG7 - T-OtomobilPremium sedan ligine İngiliz oyuncu: MG7Dışarıdan bakınca A-SUV ama iç hacim gayet iyi! Trafik problemine ekonomik çözüm: INSTER - T-OtomobilTrafik problemine ekonomik çözüm: INSTERD Segmentine iddialı oyuncu: MG7 Vitrine 2.470.000 TL’den çıktı - T-OtomobilD Segmentine iddialı oyuncu: MG7 Vitrine 2.470.000 TL’den çıLexus yeni “ES” sedan modelini Avrupa’da tanıttı - T-OtomobilLexus yeni “ES” sedan modelini Avrupa’da tanıttı Elektrikli scooter rekoru Çin’den geldi: Şanghay F1 pistinde gövde gösterisi  - T-OtomobilElektrikli scooter rekoru Çin’den geldiÇıkar çıkmaz karaborsaya düştü, işte Çin’i karıştıran SUV: Xiaomi YU7 - T-OtomobilÇıkar çıkmaz karaborsaya düştü, işte Çin’i karıştıran SUV
Sonraki Haber Yükleniyor...