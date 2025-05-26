Karsan Almanya’da Seviye-4 otonom sürüş onayı alan ilk otobüs oldu

Otonom sürüş teknolojisini Avrupa’nın merkezine taşıyarak yeni bir başarıya daha imza atan Karsan, Almanya’nın karayolu trafik düzenlemelerinden sorumlu resmi kurumu KBA’dan (Kraftfahrt Bundesamt- Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu) onay alan ilk otonom toplu ulaşım aracı olmayı başardı.

Karsan’ın teknoloji partneri ADASTEC ile geliştirdiği Seviye-4 Otonom eATAK, Almanya’nın Hannover kentinde Albus Projesi kapsamında kamuya açık yollarda görev yapacak ilk otonom otobüs oldu. Bu adım, Avrupa’nın en katı regülasyonlarına sahip pazarında Türk mühendisliği imzasıyla hayata geçen bir ilki temsil ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Otonom toplu taşıma dönüşümüne yön veren öncü marka olarak, bu alanda sadece adapte olan değil, standartları belirleyen bir yapıyla ilerliyoruz. Otonom e-ATAK ile Almanya gibi regülasyonların en katı uygulandığı pazarlardan birinde sahaya çıkmak, yalnızca teknik yetkinliğimizi değil, vizyoner yaklaşımımızı da ortaya koyuyor. Almanya’da kamuya açık yolda hizmet vermeye başlayacak olan Seviye-4 otonom tam boy otobüsümüz, Karsan’ın Avrupa’daki mobilite dönüşümündeki kararlı duruşunu simgeliyor. Teknoloji partnerimiz ADASTEC ile birlikte elde ettiğimiz bu başarı, Türkiye’nin yazılım ve otomotiv mühendisliğinde ulaştığı seviyenin Avrupa’nın en gelişmiş pazarlarında dahi kabul gördüğünün güçlü bir göstergesi” dedi.

3 SAATTE HİZMETE HAZIR HALE GELİYOR

Gelişmiş Sensör Paketi ile donatılan Karsan Otonom e-ATAK, farklı hava koşullarında hassas navigasyon ve durumsal farkındalık sağlamak için birlikte çalışan LiDAR, Radar, RGB Kameralar, GNSS ve en son teknoloji sensörlerin bir kombinasyonunu kullanıyor. BMW tarafından geliştirilen 220 kWh batarya paketi ile çalışan 8,3 metre uzunluğundaki Karsan Otonom e-ATAK, kentsel ulaşım taleplerini verimli bir şekilde karşılayabilecek sürdürülebilir, yüksek kapasiteli bir transit çözüm olarak öne çıkıyor. Otobüsün AC ünitelerle 5 saatte, DC ünitelerle ise 3 saatte tam olarak şarj olabilme yeteneği, aracın sürekli hizmete hazır olmasını sağlıyor.