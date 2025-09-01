12 hisseden yeni iş ilişkisi açıklaması! Zirvedeki şirketten 567 milyon dolarlık satış

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa şirketleri, 25-29 Ağustos dönemini kapsayan haftada milyonlarca dolarlık iş birliği anlaşmasına imza attı. Bu şirketlerden Borusan Birleşik Boru Fabrikaları (BRSAN) en yüksek hacimli anlaşma ile öne çıktı. Şirketin Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yerleşik bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe, ABD’deki Eiger Express Boru Hattı Projesi kapsamında yaklaşık 567 milyon ABD doları tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında Borusan’ın Mobile (Alabama) ve Panama City (Florida) tesislerinde üretilecek büyük çaplı boruların teslimatlarının, 2026 yılı boyunca gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Geçen hafta yeni iş ilişkisi açıklayan diğer şirketler ise şunlar oldu:

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG)

Şirket ile Solwie Enerji arasında KDV hariç 7 milyon 740 milyon dolarlık (yaklaşık 317 milyon 300 bin TL tutarında) Güneş Paneli Satış Sözleşmesi imzalandı.

Alves Kablo Sanayi (ALVES)

Firmanın yurt içi yerleşik bayileri ile 313 milyon 698 bin TL tutarında satış sözleşmeleri imzaladığı belirtildi.

Europower Enerji (EUPWR)

Şirket, GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ihalede en uygun teklifi verdi. İhalenin toplam bedeli 87 milyon 579 bin TL olarak açıklandı.

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR)

Şirket, yurt içindeki bir müşterisinden savunma sistemleri alanında 2 milyon 565 bin dolar tutarında sipariş aldı. Teslimatın 2026 içerisinde yapılması planlanıyor.

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA)

Şirket ile yurtdışındaki bir müşteri arasında 240 bin dolarlık satış sözleşmesi imzalandı. Ekim 2025 tarihine kadar sözleşme kapsamındaki vanaların temini planlanıyor.

Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS)

Almanya’da yerleşik Enercon GmbH firması ile, yeni nesil 7 MW kapasitesindeki rüzgâr türbinlerinin “nacelle” parçalarının üretilmesi konusunda 1 milyon 61 bin Euro tutarında sözleşme imzalandı.

CW Enerji Mühendislik (CWENE)

Yurt içinde yerleşik bir müşteri ile güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 37 milyon 192 bin dolarlık sözleşme imzaladı. Ürünlerin, 2026 yılının üçüncü çeyreğine kadar teslimi planlanıyor.

Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET)

Şirket ile SBVJ şirketi arasında; Suudi Arabistan’da inşa edilen Aramco Stadyumu projesine ilişkin vinç kiralama hizmeti verilmesi konusunda sözleşme imzalandı. 2025 sonunda tamamlanacak sözleşmenin toplam bedeli 1 milyon 250 bin dolar oldu.

Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri (PAPIL)

Afrika’da bir ülkenin kolluk kuvvetleri için 21 milyon dolarlık Kriminal Laboratuvar İşi teklifi onaylandı.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV)

Yurt dışında yerleşik bir firma ile, yüksek performanslı güneş hücrelerinin ihracatına ilişkin sözleşme imzalandı. Sözleşme bedeli 48 milyon 175 bin TL olarak açıklandı.

Kimteks Poliüretan Sanayi (KMPUR)

Şirket, 4.500 ton poliüretan sistem siparişi aldı. Siparişin, şirketin cirosuna yaklaşık 450 milyon TL katkı sağlaması öngörülüyor. Sevkiyatların eylül-ekim döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.