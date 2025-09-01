Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
THYAO, BIMAS ve TUPRS da listede… İşte eylülde temettü dağıtacak hisseler! 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa şirketlerinden 14’ünün eylülde temettü dağıtması bekleniyor. BİST 100’ün lokomotif hisselerinden THYAO da yarın hisse başına net 2,93 TL kâr payı dağıtacak. Ayrıca BIMAS 17 Eylül’de 3,40 TL ve TUPRS da 30 Eylül’de 6,31 TL temettü ödemesi yapacak. TUPRS, aynı zamanda son kapanış fiyatlarına göre temettü verimliliği en yüksek hisse…Bu ay temettü dağıtacak şirketler, ödeme yapacakları tarihler ve temettü tutarları haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda eylül ayı başlarken borsa yatırımcısının gözü bir taraftan temettü ödemelerine çevrildi. Eylülde tarihi belli olan temettü takvimine göre 14 şirketin hissedarlarına kâr payı yapası bekleniyor. Bu şirketler arasında Türk Hava Yoları (THYAO), BİM Birleşik Mağazacılık (BIMAS) ve TÜPRAŞ (TUPRS) gibi borsanın lokomotif hisseleri de yer alıyor.

EYLÜL 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ

Bu ay temettü dağıtacak şirketler, ödeme yapacakları tarihler ve temettü tutarları şöyle:

1 EYLÜL

Doğan Holding
-Hisse başına net: 0,26 TL
-Temettü verimi: %1,35

2 EYLÜL

Türk Hava Yolları 
-Hisse başına net: 2,93 TL
-Temettü verimi: %0,97

3 EYLÜL

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri
-Hisse başına net: 0,15 TL
-Temettü verimi: %0,36

17 EYLÜL

BİM Birleşik Mağazalar
-Hisse başına net: 3,40 TL
-Temettü verimi: %0,64

22 EYLÜL

AYEN Enerji 
-Hisse başına net: 0,21 TL
-Temettü verimi: %0,75
Escar Turizm Taşımacılık
-Hisse başına net: 0,10 TL
-Temettü verimi: %0,39
Altınkılıç Gıda 
-Hisse başına net: 0,01 TL
-Temettü verimi: %0,01

24 EYLÜL

Maçkolik
-Hisse başına net: 0,47 TL
-Temettü verimi: %1,23

25 EYLÜL

DESA Deri 
-Hisse başına net: 0,06 TL
-Temettü verimi: %0,44

26 EYLÜL

ADEL Kalemcilik 
-Hisse başına net: 0,49 TL
-Temettü verimi: %1,30

30 EYLÜL

TÜPRAŞ 
-Hisse başına net: 6,31 TL
-Temettü verimi: %3,66
Lokman Hekim
-Hisse başına net: 0,18 TL
-Temettü verimi: %0,86
PC İletişim ve Medya
-Hisse başına net: 0,72 TL
-Temettü verimi: %3,13
Alfa Solar Enerji
-Hisse başına net: 0,14 TL
-Temettü verimi: %0,28

TEMETTÜ VERİMLİLİKLERİ

Kâr payı dağıtacak şirketlerin temettü verimliliklerine bakıldığında; son kapanış fiyatına göre TÜPRAŞ %3,66 ile ilk sırada yer alıyor. Onu %3,13 verimlilikle PC İletişim ve Medya takip ediyor. Öte yandan bu yıl ikinci defa temettü verecek olan BİM Birleşik Mağazalar’da temettü verimi %0,64 olurken, yine ikinci taksit kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek Tük Hava Yolları’nda verimlilik %0,87’yi buluyor.

