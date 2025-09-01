Ağustosun şampiyonu gram altın! Yükseliş durmuyor... Eylül de rekorla başladı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda ağustos ayı geride kalırken, gram altın, gösterdiği performans ile geçen ay en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı. Temmuz ayında 4.299 TL’den kapanış yapan gram altın fiyatı, ağustos işlemlerini de 4.560 TL’den tamamladı. Böylece altın yatırımcısı geçen ay %6,0 getiri elde etti. Küresel piyasalarda ons altın fiyatının geçen ay %4,78 primle 3.290 dolardan 3.447 dolara yükselmesi, gram altını rekor seviyelere taşıdı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Yıl boyunca merkez bankalarının alımları, bireysel yatırımcı talebi, dolar endeksinde gerileme, tarifeler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekledi. Geçen ay özelinde ise ABD yönetimi ile FED arasındaki gerilim, karışık gelen ABD verileri sonrasında FED’den faiz indirimi beklentisinin yükselmesi, Rusya-Ukrayna savaşında belirsizliğin devam etmesi ve ABD’nin Venezuela açıklarına askeri yığınak yapması küresel piyasalarda “güvenli liman” talebini artırdı.

1 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN

Piyasalarda yeni ayın ilk işlem gününde de altın fiyatlarında yeni zirveler test ediliyor. Spot piyasada işlem gören 1 Eylül 2025 gram altın fiyatı 4.595 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Küresel piyasalarda da ons fiyatı 3.475 dolara yönelerek nisan ayındaki 3.500 dolar rekoruna oldukça yaklaştı. Analistler, onsta 3.450 doların kritik bir direnç olduğunu, bu seviyenin üzerinde “kalıcılık” halinde teknik olarak yükseliş isteğinin devam edebileceğini ve ilk etapta 3.500 doların kritik direnç olarak öne çıkabileceğini aktarıyor.

AĞUSTOS PERFORMANSLARI

Bu arada geçen ay Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %5,07 primle gram altından sonra en yüksek getiriyi sundu. Temmuzda 10.743 puandan kapanış yapan BİST 100, ağustos işlemlerini 11.288’den tamamladı. Geçen ay 40,63 TL’den 41,14’TL’ye yönelen dolar %1,26 prim yaptı. Euro ise 46,52’den 48,07 TL’ye çıkarak, aylık bazda %3,35 yükseldi. Para piyasası fonlarının aylık ortalama brüt getirisi 3,63 ve TL mevduat net getirisi ise ortalama %3 civarında gerçekleşti.