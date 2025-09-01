Listede sürpriz şehirler var! Konutta ‘eşyalı kiralık’ dönemi! Her 3 evden 1’i…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkan gayrimenkul hem kira getirisi hem de değer artışı olarak kazanç vadediyor. Son yıllarda kiralık konut piyasasında ise dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından ilandaki daire sayıları analiz edilerek yapılan çalışmaya göre, ağustos sonunda ülke genelindeki kiralık evlerin %33,7’sinin “eşyalı” olduğu görüldü.

NEDEN ’EŞYALI KİRALIK’?

Sektör temsilcileri, konutların fiyatına göre daha düşük bütçelerle eşyalı hale getirilebildiği, buna karşılık kira tutarının ise boş evlere göre yüzde 20-30 daha yüksek olduğunu ve son yıllarda bu sebeple eşyalı konut sayısında artış yaşandığını aktarıyor. Öte yandan kiracı tarafında da “taşınma kolaylığı” ve “eşya maliyetinden tasarruf” sağladığı için eşyalı daire talebi gün geçtikçe artıyor.

EŞYALI KİRALIK İLANI EN YÜKSEK İLLER

İGD tarafından paylaşılan analizde, toplam içinde “eşyalı kiralık” oranı en yüksek iller şöyle:

1-Isparta: %67,6

2-Burdur: %67,1

3-Muş: %66,9

4-Bingöl: %63,3

5-Kars: %63,1

6-Aksaray: %57,5

7-Karaman: %57,1

8-Denizli: %55,8

9-Kütahya: %54,0

10-Muğla: %53,5

11-Afyonkarahisar: %52,7

12-Aydın: %52,4

13-Bitlis: %51,9

14-Karabük: %50,8

15-Edirne: %50,6

AĞIRLIKLI OLARAK 1+1 KONUTLAR

Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, “Eşyalı kiralık dairelerin ilanlar içindeki payı %34 düzeyinde. Oldukça yüksek bulduğumuz bu oranın üniversitelerin kayıt dönemiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ağustos verilerine göre kiralık ilanlarındaki 1+1 dairelerin %60’ı eşyalı… Isparta, Burdur, Denizli ve Afyon illerinde sadece 1+1 daireler dikkate alındığında %90’nından fazlası eşyalı olarak ilanda” diye konuştu.

1-2 YIL OTURUYORLAR

Öte yandan “eşyalı kiralık” talep edenlerin genellikle 1-2 yıl oturduktan sonra daireden çıkış yaptığı, tahliye süreçlerinde de bu sebeple daha az problem yaşandığı ifade ediliyor. Bu, aynı zamanda ev sahibine güncel kiralarla evini yeniden kiraya verme fırsatı da sunuyor.

İSTANBUL’DA ORAN DÜŞÜK

Bu arada konut piyasanın en canlı olduğu İstanbul’da ilandaki dairelerin %26,6’sı eşyalı… Bu rakam, Türkiye ortalamasının altında. Görüşünü aldığımız sektör temsilcileri hem toplam hem de boş konut arzı yüksek olduğu için İstanbul’da “eşyalı kiralık” oranının ortalamanın altında kaldığını ifade ediyor. Eşyalı konut arzının yüksek gözüktüğü illerde ise konut piyasasının sığ olduğu ve ilana çıkmayan konutların da bulunduğu hatırlatılıyor.