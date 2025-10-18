Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Boğulursun" dediler, o hurda buzdolaplarını kayığa dönüştürdü

“Boğulursun” dediler, o hurda buzdolaplarını kayığa dönüştürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da yaşayan Abdülmetin Çökmez, iki hurda buzdolabını motorla birleştirerek yaptığı ilginç kayıkla Çankırı’daki Koyunbaba Barajı’nda tura çıkıyor. Ailesi ve arkadaşlarının uyarılarına rağmen geri adım atmayan Çökmez, “Denedim ve başardım” diyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan ve zaman zaman dinlenmek için Çankırı'daki Koyunbaba Barajı kenarındaki bahçesine giden kombi servisi uzmanı ve yazar Abdülmetin Çökmez, yaklaşık 1 ay önce ilginç bir buluşa imza attı. 

AİLESİ KARŞI ÇIKTI

Teknolojiye ve el işlerine meraklı olduğunu belirten Çökmez, kendi imkânlarıyla bir kayık yapmaya karar verdi. Kayığı yapma fikrini ilk duyduklarında ailesi ve arkadaşlarının kendisine olumsuz gözle baktıklarını söyleyen Çökmez, "Ailem, ‘Sen ne yapıyorsun, boğulursun, ölürsün' dediklerini ifade etti. Çökmez, pes etmeyerek hurda buzdolaplarına motor taktırarak yaptığı kayıkla Koyunbaba Barajı'nda şimdilerde gezintiye çıkıyor.

“Boğulursun” dediler, o hurda buzdolaplarını kayığa dönüştürdü - 1. Resim

"UCUZ BİR KAYIK YAPMAK İSTEDİM"

Ankara’da yaşayan ve bazen dinlenmek için Koyunbaba Barajı kenarında bulunan bahçesine giden Abdülmetin Çökmez, "Önceleri bir pedallı yunus bisikleti almıştım, onu kullanıyordum ama kayboldu. Ben de düşündüm; kaybolma riskini de göz önüne alarak, daha ucuz bir kayık yapmak istedim. Aklıma buzdolabından kayık yapmak geldi. İki tane hurda buzdolabını, para vermeden iş karşılığında aldım. Daha sonra onları birleştirip motor takarak bir kayık haline getirdim. Şimdi her tarafa gidip geliyorum" dedi.

“Boğulursun” dediler, o hurda buzdolaplarını kayığa dönüştürdü - 2. Resim

MALİYETİ DÜŞÜK OLDU, UZAKTAN HERKES BALIKÇI SANIYOR

Ailem ve arkadaş çevrem başta bu duruma olumsuz gözle bakıyordu diyen Çökmez şöyle devam etti: "Ailem, ‘Sen ne yapıyorsun, boğulursun, ölürsün' dedi. Arkadaşlarım ise, ‘Böyle bir şey mümkün olsaydı, şimdiye kadar birileri yapardı. Memleketin en akıllısı, en uyanığı sen misin?' dediler. Ama ben bu düşünceleri dinlemedim. ‘Ne olursa olsun, ben bunu deneyeceğim' dedim. Öyle de oldu; denedim ve başardım. Kayık şu an dengeli bir şekilde suda yüzüyor. Maliyeti de düşük olduğu için, kaybolsa da gam yemem. Uzaktan beni gören balıkçılar, beni de balıkçı sanıyor. Ben iyi bir yüzücüyüm ve yüzmeyi seven biriyim. Bu tür şeyleri iyi derecede yüzme bilenler deneyebilir, ama iyi bir yüzücü olmayan kişilerin denemesini tavsiye etmiyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
