Vatandaşa yedireceklerdi! Ankara'da 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Ankara'da gıda üretimi ve satışı yapılan bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde 1 milyon lira değerinde bin 200 kilogram bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yenimahalle ilçesinde bozuk gıda üretim ve satışı yapan bir iş yeri tespit edildi.

Vatandaşa yedireceklerdi! Ankara'da 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi - 1. Resim

VATANDAŞA YEDİREMEDEN YAKANLADILAR 

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.

El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

