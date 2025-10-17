Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı! İstanbul, Bursa ve İzmir'e çok kuvvetli geliyor

Sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından eylül ayı da aynı şekilde seyretti, ekim ayı ise sağanak ve soğuk havayı beraberinde getirdi. Başta kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul olmak üzere birçok kentte yağmur var. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik il iş, bölge bölge detayları açıkladı.

YARIN ÜÇ BÖLGEDE SAĞANAK VAR

Çelik, hafta sonu yurdun kuzeybatı bölgelerinde yağış beklendiğini ve yarın için kuvvetli olmamakla birlikte Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanakların etkili olacağını bildirdi.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış geçişleri görüleceğini belirten Çelik, "Pazar günkü yağışlar biraz daha orta kuvvetli hatta yer yer Batı Karadeniz kıyı kesimi başta olmak üzere kuvvetli yağışları göreceğiz" dedi.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Çelik, sıcaklıklarda değişiklik olmadığını, mevsim normalleri civarında, yer yer iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini söyledi. Öte yandan uzman isim pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın kuzey ve iç bölgelerde, salı ve çarşamba günlerinde ise ülkenin tamamında hakim olacağını söyledi.

BURSA VE İZMİR'DE ORTA KUVVETTE YAĞIŞ VAR

Pazar günü için özellikle Marmara'nın, güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar da görüleceğini kaydeden Çelik, Bursa'da pazar günü için orta kuvvetli ve bölgesel olarak da kuvvetli yağışların etkili olacağını ifade etti.

Çelik, Bursa'ya 15-20 kilogramlık yağışın düşeceğini fakat bu yağışların tek seferde su sorununa çözüm olmayacağını belirterek, barajları doldurabilecek seviyede olmayacağını bildirdi.

İzmir'de ise hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 23 ila 25 derece bandında seyredeceğini kaydetti.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜŞÜ SAĞANAK

İstanbul'da yarın hafif bir yağış görüleceğini ancak gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanakların orta kuvvette beklendiğini aktaran Çelik, "Pazar günü öğle saatlerine kadar bu yağış etkili olacak. Pazar günü öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Pazartesi günü ise çoğunlukla çok bulutlu bir hava göreceğiz. İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 18 ila 20 derece bandında seyredecek" diye konuştu.

Çelik, Ankara'da ise yarın için yağış beklenmediğini, pazar günü akşam saatlerinde kısa süreli yağış geçişleri görüleceğini söyledi.

Pazartesi günü için de yine Ankara'da kuvvetli olmasa da bir sağanak geçişi beklendiğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıların 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini bildirdi.