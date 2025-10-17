Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 5'inci Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin kapısı dünyanın farklı bölgelerindeki her yatırımcıya ardına kadar açıktır. Devletimizin ilgili tüm kurumları, Cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır. Hiçbir ayrım yapmadan, özellikle kimseye bir dayatmada bulunmadan tecrübemizi siyasi ve kültürel birikimimizi sizlerle paylaşmanın gayreti içindeyiz.

Bu sene ülkemizin Afrika Birliği'ndeki gözlemci statüsünün 20'nci yılını idrak ediyoruz. Gelecek yıl Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin 4'üncüsünü tertip edeceğiz. Bu önemli zirvenin kıtanın kalkınmasına yönelik gayretlerimizin yeni bir nişanesi olacağına inanıyorum. Afrika kıtasıyla köklü bir muhabbete ve dostluğa sahibiz.

Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerimin misafiri oldum. Bu ziyaretlerin vesilesiyle Afrika'nın zengin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldum. Yüzlerimizin ve gözlerimizin rengi farklı olsa da, gözyaşlarımızın renginin aynı olduğunu birçok yerde bizzat gördüm. Her ziyaretimde hayatın tüm zorluklarına rağmen yüzlerinden tebessüm eksik olmayan Afrikalı kardeşlerimin yaşama sevincine hayran kaldım. Gittiğim her ülkede kendimi yabancı bir yerde değil, kendi evimde gibi hissettim.