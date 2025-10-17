Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararına rağmen aylardır süren oyalama sürecinin ardından Suriye'de yeni bir gelişme yaşandı. Terör örgütü SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda prensipte anlaştıklarını açıkladı.

MAZLUM ABDİ DETAYLARI AÇIKLADI

Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, yapılan anlaşma kapsamında Suriye Savunma Bakanlığı ve ordu komutanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstleneceklerini söyledi. Abdi, bu adımın Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sağlayacağını da ifade etti. Ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki 'polis' güçlerinin de İçişleri Bakanlığı'na entegre edileceğini belirten Abdi, Suveyda ve Suriye kıyılarında yaşanan olayların anlaşmanın uygulanmasında gecikmelere neden olduğunu söyledi. Abdi, Suriyeliler arasında sağlanacak bir uzlaşının ardından ülkeye hiçbir dış müdahalenin olmayacağını da vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SDG'Yİ UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevaplamıştı. Erdoğan, "Suriye ordusuna entegrasyonun yakın zamanda başlayacağı yönünde bazı bilgiler yansıdı. SDG'nin Şam'da temaslarda bulunduğu da belirtiliyor. Siz bu sürecin ne kadar yakın zamanda olacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı vermişti: