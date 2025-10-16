İsrail ateşkesi yine ihlal etti! Lübnan’a ağır hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan’da Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen ülkenin güney ve doğusundaki bir dizi bölgeyi hedef alan hava saldırıları düzenledi. Lübnan haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, saldırılar Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğudaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerinde gerçekleşti.

İsrail savaş uçakları, Nebatiye’de Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bölgeye ve Sayda’daki Benaful beldesine hava saldırısı düzenledi. Ayrıca Sarafand ile Bisariye arasındaki Herbe Duveyr bölgesi ile Baalbek’e bağlı Şemstar çevresi de hedef alındı. İsrail’e ait insansız hava araçları (İHA) ise Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzey kesimlerinde Ali et-Tahir bölgesine, Mercayun’da zeytin hasadı yapan halkın bulunduğu Blida beldesine ve Bint Cubeyl’de Deyr Antar beldesine saldırılar gerçekleştirdi. Öte yandan Şarkiye ve Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yolda yapılan saldırıda yolda büyük bir çukur oluştu.

İsrail ordusu, saldırıların Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller’i (GWB) hedef aldığını ileri sürdü. Saldırılarda, Hizbullah’ın yeniden inşa çalışmaları için kullandığı taş ocağı ve GWB’ye ait tesisler de yer aldı. İsrail, Bekaa Vadisi ve güneydeki bazı yeraltı tesislerine de baskın düzenlediğini iddia etti.

İSRAİL ATEŞKES ANLAŞMASINA UYMADI!

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.