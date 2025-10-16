Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kongo'da silahlı banka soygunu! Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda ölü ve yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da düzenlenen silahlı banka soygununda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkentin Kalamu bölgesindeki Victoire Meydanı'nda bulunan Rawbank şubesine silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırganlar bankaya girmeye çalıştığı sırada, güvenlik güçleri hızla bölgeye intikal ederek binayı kuşattı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çıkan çatışmada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay sonrası bölge tamamen güvenlik çemberine alınırken, çevredeki ticari faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Yetkililer ve Rawbank yönetimi, henüz resmi bir açıklama yapmadı. Polis ve savcılık, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kinşasa'da son yıllarda ekonomik sıkıntılar ve işsizlik nedeniyle soygun, gasp ve silahlı saldırı gibi suçlarda belirgin yükseliş yaşanıyor.

