Veliaht 6 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 16 Ekim Show TV yayın akışı
Başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı Veliaht, yeni sezonun en dikkat çekici projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin bölümleri, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanıyor. Peki, Veliaht 6 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte tüm detaylar...
Show TV'nin yeni dizisi Veliaht 6.bölümle gerilim zirveye çıkıyor. Timur'un vurulmasının hesabını Esenler'de sorulurken, Yahya ise Selim'in kendinden habersiz yürüttüğü işlerin sonuçlarını toparlamaya çalışır. "Veliaht 6 bölüm ne zaman, bu akşam var mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.
VELİAHT 6 BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?
Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 6.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. 16 Ekim Show TV yayın akışında yer alan dizi, yeni bölümüyle izleyici karşısına geçecek.
Gizem ve gerilimin doruğa çıktığı dizinin yeni bölümünde tüm dengeler altüst oluyor. Dizinin sıkı takipçileri Veliaht 6. Bölümü izlemek için gözlerini SHOW TV ekranlarına çevirdi.
16 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Veliaht