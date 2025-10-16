Veliaht 6 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 16 Ekim Show TV yayın akışı

Show TV'nin yeni dizisi Veliaht 6.bölümle gerilim zirveye çıkıyor. Timur'un vurulmasının hesabını Esenler'de sorulurken, Yahya ise Selim'in kendinden habersiz yürüttüğü işlerin sonuçlarını toparlamaya çalışır. "Veliaht 6 bölüm ne zaman, bu akşam var mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

VELİAHT 6 BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 6.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. 16 Ekim Show TV yayın akışında yer alan dizi, yeni bölümüyle izleyici karşısına geçecek.

Gizem ve gerilimin doruğa çıktığı dizinin yeni bölümünde tüm dengeler altüst oluyor. Dizinin sıkı takipçileri Veliaht 6. Bölümü izlemek için gözlerini SHOW TV ekranlarına çevirdi.

16 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Veliaht