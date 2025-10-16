Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Veliaht 6 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 16 Ekim Show TV yayın akışı

Veliaht 6 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 16 Ekim Show TV yayın akışı

- Güncelleme:
Veliaht 6 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 16 Ekim Show TV yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı Veliaht, yeni sezonun en dikkat çekici projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin bölümleri, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanıyor. Peki, Veliaht 6 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte tüm detaylar...

Show TV'nin yeni dizisi Veliaht 6.bölümle gerilim zirveye çıkıyor. Timur'un vurulmasının hesabını Esenler'de sorulurken, Yahya ise Selim'in kendinden habersiz yürüttüğü işlerin sonuçlarını toparlamaya çalışır. "Veliaht 6 bölüm ne zaman, bu akşam var mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Veliaht 6 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 16 Ekim Show TV yayın akışı - 1. Resim

VELİAHT 6 BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 6.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. 16 Ekim Show TV yayın akışında yer alan dizi, yeni bölümüyle izleyici karşısına geçecek. 

Gizem ve gerilimin doruğa çıktığı dizinin yeni bölümünde tüm dengeler altüst oluyor. Dizinin sıkı takipçileri Veliaht 6. Bölümü izlemek için gözlerini SHOW TV ekranlarına çevirdi. 

Veliaht 6 bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 16 Ekim Show TV yayın akışı - 2. Resim

16 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Veliaht

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kızını boğarak öldüren kadından kan donduran ifade: İntihar süsü vermek için bileklerini kestim!
