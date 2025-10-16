28 Ekim okullar tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber 28 Ekim de tatil mi? sorusu yeniden gündeme geldi. Bu yıl 28 Ekim Salı gününe denk gelmektedir.
23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 1 Mayıs, 1 Ocak, Kurban ve Ramazan Bayramı gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmıyor. Bu kapsamda gözler 28 Ekim'e çevrildi.
Milyonlarca öğrenci "28 Ekim'de okullar tatil olacak mı?" soruları arama motorlarında sorgulanmaya başladı.
28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?
28 Ekim'de okullar tatil değildir. 28 Ekim yarım gün resmi tatil olarak kabul edildiği için okullarda da eğitim yarım gün yapılmaktadır.
28 Ekim 2025 Salı günü, öğleden sonra kamu kurumları, okullar için mesai sona erecek.
2026 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi
27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi