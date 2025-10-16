28 Ekim okullar tatil mi?

23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 1 Mayıs, 1 Ocak, Kurban ve Ramazan Bayramı gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmıyor. Bu kapsamda gözler 28 Ekim'e çevrildi.

Milyonlarca öğrenci "28 Ekim'de okullar tatil olacak mı?" soruları arama motorlarında sorgulanmaya başladı.

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim'de okullar tatil değildir. 28 Ekim yarım gün resmi tatil olarak kabul edildiği için okullarda da eğitim yarım gün yapılmaktadır.

28 Ekim 2025 Salı günü, öğleden sonra kamu kurumları, okullar için mesai sona erecek.

2026 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi