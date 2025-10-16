Halef dizisi karakterleri! Oyuncuları kimler?

Halef dizisi karakterleri sosyal medyada konuşuluyor. NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, doğduğu topraklara dönen bir cerrahın kaderle, dostla düşmanla hesaplaşmasını merkezine alıyor.

HALEF DİZİSİ KARAKTERLERİ

Serhat - İlhan Şen:

Urfa’nın köklü bir aşiretinin varisi olan Serhat, başarılı bir cerrahtır. Ailesinden gizli Melek’le evlenir ama babasının hastalığıyla Urfa’ya dönmek zorunda kalır. Gelenek ve töre baskısı altında Yıldız’la evlenmeye zorlanır. Kalbiyle vicdanı arasında kalan Serhat, kendi kaderini değiştirmeye çalışır.

Melek - Aybüke Pusat:

Sezgileri kuvvetli, cesur ve duygusal bir kadındır. Rüyalarında Serhat’ı görmesiyle kaderine doğru sürüklenir. Serhat'ın peşinden Urfa’ya gider ama orada törelerin sert yüzüyle tanışır.

Yıldız - Biran Damla Yılmaz:

Çocukluğundan beri Serhat’la evleneceğine inandırılmıştır. Hayalini onunla paylaşmak isterken Melek’in varlığıyla büyük bir kıskançlık yaşar.

Sultan - Veda Yurtsever:

Yelduran ailesinin güçlü hanımağasıdır. Törelere sıkı sıkıya bağlı, sözünden dönmeyen bir kadındır. Ailesinin onurunu korumak için en sert kararları alabilir. Ancak geçmişte aldığı bir kararın pişmanlığını içinde taşır.

Bekir Ağa - Hakan Salınmış:

Ailenin reisidir ve töreye boyun eğmeyeni kabul etmez. Serhat’ın Yıldız’la evlenmesini onur meselesi görür. Sert ve otoriterdir, duygularını asla belli etmez. Ailesinin düzeni için her şeyi göze alır.

Akif - Onur Bilge:

Serhat’ın hırslı kardeşidir. Gücü ve itibarı elde etmek için herkesi kullanır. Ağa olma isteğiyle yanıp tutuşur. Hırsı, onu hem kardeşine hem kendine düşman eder.

Sevde - Sezin Bozacı:

Köyde “Deli Sevde” olarak bilinir ama sezgileri güçlü biridir. Hem geçmişi hem geleceği hisseder. Melek’le derin bir bağ kurar. Konakta gizlenen sırların anahtarı gibidir.

Ziyan Ağa - Mazlum Çimen:

Kordağlı ailesinin yaşlı lideridir. Gücü kadar geçmişindeki korkularıyla da yaşar. Yaptıklarıyla hem kendi soyunu hem düşmanlarını şekillendirmiştir. Otoritesi sarsılmaz ama iç dünyası pişmanlıklarla doludur.

Aşır - Mert Doğan:

Kordağlı ailesinin öfkeli ve kontrolsüz üyesidir. Düşünmeden hareket eden yapısı aile içinde korkuya neden olur. Sadakati güçlüdür ama öfkesine yenik düşer. En küçük kıvılcımda patlayacak bir karakterdir.

Meryem - Ayşegül Cengiz:

Kordağlı ailesinin hanımağasıdır. Kızı Yıldız’ı konakta hanımağa yapmak ister. Sinsi ama zekidir, planlarını sessizce yürütür. Gücü perde arkasında yönetir.

HALEF DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde İlhan Şen (Serhat), Aybüke Pusat (Melek) ve Biran Damla Yılmaz (Yıldız) yer alıyor. Onlara, Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi oyuncular eşlik ediyor.

KONUSU NE?

Serhat, İstanbul’da başarılı bir cerrahken aile baskısı ve babasının sağlık sorunları sebebiyle Urfa’ya döner. Orada, yıllardır süren iki aile arasındaki husumeti bitirmek adına, Yıldız ile bir evliliğe sürüklenir. Ama kalbi hala Melek’e aittir. Zıt dünyalara mensup bu karakterlerin yolculuğu, intikam ve kimlik çatışması ekseninde şekillenir.